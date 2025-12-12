Robaron en la casa de una familia que se fue a pasear

Un grupo familiar de Olmos decidió, en la tarde del miércoles, apartarse un poco de su rutina yendo a dar un paseo por el centro de La Plata.

Con su propósito cumplido, sus integrantes retornaron por la noche a su vivienda prefabricada, ubicada en la zona de 202 y 49, donde nada estaba como la habían dejado.

Este diario supo al respecto, de una calificada fuente del caso, que “les revolvieron todo en distintos ambientes e inclusive los delincuentes hicieron un boquete en una pared del dormitorio de uno de sus hijos”.

Sobre los faltantes que los damnificados constataron, dio a conocer que “(los ladrones) se llevaron 15.000 pesos, 500 dólares, dos teléfonos celulares, auriculares inalámbricos, cargador de celular y una gorra con visera”.

El dueño de esa finca, de 39 años, luego radicó la denuncia en la comisaría decimoquinta. Pero por ahora nada se saber sobre el paradero de los escruchantes.