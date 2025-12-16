Amenazas, golpes y un disparo en Romero

Un grave episodio de violencia se registró en una vivienda de 515 entre 161 y 162, en la localidad de Melchor Romero, donde una familia denunció haber sido víctima de una brutal agresión, que incluyó amenazas de muerte y el uso de armas de fuego de fabricación casera.

Según consta en la denuncia, un hombre de 38 años fue acorralado por al menos tres sujetos, que comenzaron a golpearlo. Todos son del barrio y conocidos por los vecinos.

Cuando la hermana y la madre salieron en su ayuda, hubo amenazas de muerte y una clara advertencia: “A la noche caemos con fierros y los vamos a volar uno por uno”. También les dijeron que iban a quemar todo.

Por si fuera poco, efectuaron al menos una detonación con un arma de fuego, en dirección a la finca de las víctimas, aunque no se reportaron heridos.