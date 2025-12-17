Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Fórmula Uno vuelve a rodar en Portugal tras un acuerdo por dos años

La Fórmula Uno vuelve a rodar en Portugal tras un acuerdo por dos años

17 de Diciembre de 2025 | 05:38
La Fórmula Uno anunció que el Campeonato Mundial volverá a tener fecha en Portugal en las temporadas 2027 y 2028.

Este retorno del certamen al país europeo se da como parte de un acuerdo de dos años con el gobierno portugués.

Así, la F1 se disputará en el Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão que albergó por última vez un GP en 2020 y 2021 cuando la actividad tras la pandemia de Covid-19.

 

