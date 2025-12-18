Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Alerta sanitaria

Una nueva cepa provoca otra temporada de gripe intensa en Europa

18 de Diciembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

La influenza se está propagando por la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de lo habitual este invierno, con una nueva cepa dominante, la A(H3N2), que ejerce mayor presión sobre los sistemas de salud en algunos países, informó el miércoles la Oficina Regional de la OMS para Europa.

La agencia indicó que la temporada de influenza ha comenzado unas cuatro semanas antes que en temporadas anteriores.

Al menos 27 de los 38 países que reportan datos están experimentando una actividad de influenza alta o muy alta. En Irlanda, Kirguistán, Montenegro, Serbia, Eslovenia y el Reino Unido, más de la mitad de los pacientes sometidos a pruebas de síntomas similares a la influenza dieron positivo.

“La gripe llega cada invierno, pero este año es un poco diferente”, dijo Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. Kluge indicó que una nueva cepa, la A(H3N2) subclase K, está impulsando las infecciones, aunque señaló que no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave.

La OMS indicó que la variante ahora representa hasta el 90 por ciento de todos los casos confirmados de influenza en la región.

Además afirmó que los primeros datos del Reino Unido indican que la vacuna contra la influenza estacional actual reduce el riesgo de consecuencias graves para la salud a causa del virus A (H3N2), aunque la vacunación no prevenga la infección.

Venezolanos se movilizaron en Caracas en rechazo al bloqueo de Estados Unidos

Trump vs. el fentanilo: “Arma de destrucción masiva”

Reiteró que la vacunación sigue siendo la medida preventiva más importante para evitar enfermedades graves, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como las personas mayores, las personas con enfermedades subyacentes, las mujeres embarazadas y los niños.

El personal sanitario también se incluyó como grupo prioritario. Se prevé que los casos sigan aumentando hasta el pico de la temporada, probablemente a finales de diciembre o principios de enero, indicó la OMS, añadiendo que la mayoría de las personas se recuperarán por sí solas.

 

