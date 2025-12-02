Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LENTO CONTEO DE VOTOS Y “EMPATE TÉCNICO”

Honduras con giro a la derecha: reñida puja para la Presidencia

Honduras con giro a la derecha: reñida puja para la Presidencia

Nasry Asfura

2 de Diciembre de 2025 | 01:36
Edición impresa

Dos candidatos conservadores estaban prácticamente empatados en las elecciones presidenciales en Honduras al cierre de esta edición, según los resultados preliminares y parciales con el 57,03% de los centros de votación contabilizados. La votación tuvo lugar el domingo, días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, interviniera en el reñido proceso al respaldar a un candidato y anunciar que indultaría a un expresidente.

Los resultados preliminares de la apretada contienda en el país centroamericano avanzan a cuentagotas. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el empresario “Tito” Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, contaba con el 39,91% de los votos escrutados, mientras que el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, lo seguía con el 39,89%. Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, estaba en tercer lugar con el 19,16%. La diferencia entre Asfura y Nasralla era de poco más de 500 votos, según los resultados parciales.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas (...)”, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la red social X. Señaló que el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) ha finalizado, aunque no quedó claro cómo va a seguir el conteo, ni cuándo finalizará. La ley electoral establece que una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.

Tanto Asfura como Nasralla dijeron el domingo por la noche que aún era pronto y evitaron reclamar la victoria. Tras momentos de emoción inicial en las sedes de campaña de los dos partidos, las calles de la capital permanecían en general tranquilas mientras continuaba el lento conteo.

EMPRESARIO RESPALDADO POR EE UU

“Tito” Asfura, un empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa durante dos períodos, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital. Apenas unos días antes de la votación, Trump le dio su respaldo a Asfura, de 67 años, afirmando que lucharía contra los “narcocomunistas” junto con Estados Unidos y que era el único candidato hondureño con el que su administración republicana trabajaría.

