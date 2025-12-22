Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |TRAS RECUPERAR VALIOSAS ACCIONES DE TESLA

Con una fortuna de más de US$ 700 mil millones, Elon pulveriza récords

Con una fortuna de más de US$ 700 mil millones, Elon pulveriza récords

El magnate Elon Musk

22 de Diciembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Elon Musk volvió a romper todos los récords conocidos y a redefinir los límites de la riqueza global. El empresario sudafricano se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 700.000 millones de dólares, un hito financiero sin precedentes que lo consolida como el hombre más rico que el mundo haya conocido.

Según el índice de multimillonarios de Forbes, la fortuna de Musk se disparó hasta los 749.000 millones de dólares, una cifra que lo coloca en una categoría propia, muy por encima del resto de los grandes magnates internacionales. El salto patrimonial se produjo tras un fallo clave de la Corte Suprema de Delaware, que restituyó su millonario plan de compensación en Tesla, el cual había sido anulado previamente por la justicia.

La decisión judicial devolvió a Musk opciones sobre acciones valuadas en aproximadamente 139.000 millones de dólares y, además, ratificó la validez de los acuerdos salariales aprobados por los accionistas de la automotriz. Para analistas financieros, el fallo refuerza la posición económica del empresario y sienta un precedente relevante sobre los límites y alcances de las compensaciones ejecutivas en las grandes corporaciones tecnológicas.

La base central de la fortuna de Musk sigue siendo su participación en Tesla, de la que posee cerca del 13% del capital, a lo que se suman opciones vinculadas a metas de desempeño. El crecimiento sostenido de la empresa, impulsado por el liderazgo global en el mercado de vehículos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías, fue clave para el aumento exponencial de su patrimonio.

Otro pilar fundamental es SpaceX, la compañía aeroespacial que Musk controla de forma mayoritaria y que en valuaciones privadas recientes superó los 200.000 millones de dólares. El avance de los contratos con la NASA, los lanzamientos comerciales y el desarrollo del proyecto Starship fortalecieron el valor de la empresa y consolidaron a Musk como una figura central en la industria espacial.

A estos activos se suman la red social X, la firma de inteligencia artificial xAI y otros emprendimientos vinculados a tecnología, infraestructura y neurociencia. Si bien algunos de estos proyectos todavía generan pérdidas o resultados inciertos, el mercado apuesta a su potencial de crecimiento a largo plazo, lo que impacta directamente en la valuación global del magnate.

LE PUEDE INTERESAR

Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania

LE PUEDE INTERESAR

Hasta 24 azotes para los estafadores en Singapur

Con este nuevo récord, Musk supera por casi 500.000 millones de dólares a su perseguidor más cercano, el cofundador de Google Larry Page, y amplía una brecha inédita en la historia de las grandes fortunas. Especialistas coinciden en que, de mantenerse la tendencia actual, el empresario podría convertirse en el primer billonario del planeta en el corto plazo.

El fenómeno Musk no solo pulveriza todas las marcas anteriores, sino que también reaviva el debate mundial sobre la concentración extrema de riqueza, el poder de los empresarios tecnológicos y el futuro del capitalismo en el siglo XXI.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina: del escepticismo al título
Últimas noticias de El Mundo

EE UU va a fondo: intercepta otro buque en aguas de Venezuela

Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania

Hasta 24 azotes para los estafadores en Singapur

Epstein, Trump y una relación incómoda: poder, denuncias y documentos que mantienen abierto el escándalo
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
Deportes
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
VIDEO. José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla