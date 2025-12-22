Con una fortuna de más de US$ 700 mil millones, Elon pulveriza récords

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Elon Musk volvió a romper todos los récords conocidos y a redefinir los límites de la riqueza global. El empresario sudafricano se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 700.000 millones de dólares, un hito financiero sin precedentes que lo consolida como el hombre más rico que el mundo haya conocido.
Según el índice de multimillonarios de Forbes, la fortuna de Musk se disparó hasta los 749.000 millones de dólares, una cifra que lo coloca en una categoría propia, muy por encima del resto de los grandes magnates internacionales. El salto patrimonial se produjo tras un fallo clave de la Corte Suprema de Delaware, que restituyó su millonario plan de compensación en Tesla, el cual había sido anulado previamente por la justicia.
La decisión judicial devolvió a Musk opciones sobre acciones valuadas en aproximadamente 139.000 millones de dólares y, además, ratificó la validez de los acuerdos salariales aprobados por los accionistas de la automotriz. Para analistas financieros, el fallo refuerza la posición económica del empresario y sienta un precedente relevante sobre los límites y alcances de las compensaciones ejecutivas en las grandes corporaciones tecnológicas.
La base central de la fortuna de Musk sigue siendo su participación en Tesla, de la que posee cerca del 13% del capital, a lo que se suman opciones vinculadas a metas de desempeño. El crecimiento sostenido de la empresa, impulsado por el liderazgo global en el mercado de vehículos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías, fue clave para el aumento exponencial de su patrimonio.
Otro pilar fundamental es SpaceX, la compañía aeroespacial que Musk controla de forma mayoritaria y que en valuaciones privadas recientes superó los 200.000 millones de dólares. El avance de los contratos con la NASA, los lanzamientos comerciales y el desarrollo del proyecto Starship fortalecieron el valor de la empresa y consolidaron a Musk como una figura central en la industria espacial.
A estos activos se suman la red social X, la firma de inteligencia artificial xAI y otros emprendimientos vinculados a tecnología, infraestructura y neurociencia. Si bien algunos de estos proyectos todavía generan pérdidas o resultados inciertos, el mercado apuesta a su potencial de crecimiento a largo plazo, lo que impacta directamente en la valuación global del magnate.
LE PUEDE INTERESAR
Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania
LE PUEDE INTERESAR
Hasta 24 azotes para los estafadores en Singapur
Con este nuevo récord, Musk supera por casi 500.000 millones de dólares a su perseguidor más cercano, el cofundador de Google Larry Page, y amplía una brecha inédita en la historia de las grandes fortunas. Especialistas coinciden en que, de mantenerse la tendencia actual, el empresario podría convertirse en el primer billonario del planeta en el corto plazo.
El fenómeno Musk no solo pulveriza todas las marcas anteriores, sino que también reaviva el debate mundial sobre la concentración extrema de riqueza, el poder de los empresarios tecnológicos y el futuro del capitalismo en el siglo XXI.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí