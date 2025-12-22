Con una fortuna de más de US$ 700 mil millones, Elon pulveriza récords

Elon Musk volvió a romper todos los récords conocidos y a redefinir los límites de la riqueza global. El empresario sudafricano se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 700.000 millones de dólares, un hito financiero sin precedentes que lo consolida como el hombre más rico que el mundo haya conocido.

Según el índice de multimillonarios de Forbes, la fortuna de Musk se disparó hasta los 749.000 millones de dólares, una cifra que lo coloca en una categoría propia, muy por encima del resto de los grandes magnates internacionales. El salto patrimonial se produjo tras un fallo clave de la Corte Suprema de Delaware, que restituyó su millonario plan de compensación en Tesla, el cual había sido anulado previamente por la justicia.

La decisión judicial devolvió a Musk opciones sobre acciones valuadas en aproximadamente 139.000 millones de dólares y, además, ratificó la validez de los acuerdos salariales aprobados por los accionistas de la automotriz. Para analistas financieros, el fallo refuerza la posición económica del empresario y sienta un precedente relevante sobre los límites y alcances de las compensaciones ejecutivas en las grandes corporaciones tecnológicas.

La base central de la fortuna de Musk sigue siendo su participación en Tesla, de la que posee cerca del 13% del capital, a lo que se suman opciones vinculadas a metas de desempeño. El crecimiento sostenido de la empresa, impulsado por el liderazgo global en el mercado de vehículos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías, fue clave para el aumento exponencial de su patrimonio.

Otro pilar fundamental es SpaceX, la compañía aeroespacial que Musk controla de forma mayoritaria y que en valuaciones privadas recientes superó los 200.000 millones de dólares. El avance de los contratos con la NASA, los lanzamientos comerciales y el desarrollo del proyecto Starship fortalecieron el valor de la empresa y consolidaron a Musk como una figura central en la industria espacial.

A estos activos se suman la red social X, la firma de inteligencia artificial xAI y otros emprendimientos vinculados a tecnología, infraestructura y neurociencia. Si bien algunos de estos proyectos todavía generan pérdidas o resultados inciertos, el mercado apuesta a su potencial de crecimiento a largo plazo, lo que impacta directamente en la valuación global del magnate.

Con este nuevo récord, Musk supera por casi 500.000 millones de dólares a su perseguidor más cercano, el cofundador de Google Larry Page, y amplía una brecha inédita en la historia de las grandes fortunas. Especialistas coinciden en que, de mantenerse la tendencia actual, el empresario podría convertirse en el primer billonario del planeta en el corto plazo.

El fenómeno Musk no solo pulveriza todas las marcas anteriores, sino que también reaviva el debate mundial sobre la concentración extrema de riqueza, el poder de los empresarios tecnológicos y el futuro del capitalismo en el siglo XXI.