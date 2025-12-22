EE UU va a fondo: intercepta otro buque en aguas de Venezuela

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es el tercer operativo de este tipo en menos de dos semanasl Bella-1 es de bandera panameña y se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de Washington por sus nexos con Irán
Estados Unidos interceptó otro buque petrolero en aguas del Caribe vinculado al gobierno de Venezuela, en una nueva escalada de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense, que interceptó a la embarcación mientras navegaba bajo una bandera falsa y con una orden judicial de incautación vigente, según confirmó un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo.
Según trascendió, se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Irán.
La persecución del petrolero se produjo apenas días después de que la administración de Donald Trump anunciara la segunda incautación en menos de dos semanas, lo que refuerza la idea de un endurecimiento de la estrategia estadounidense contra la llamada “flota oscura” o “flota sombra” venezolana, acusada de evadir sanciones internacionales para comercializar petróleo.
De acuerdo con la Casa Blanca, el buque interceptado formaría parte de una red de embarcaciones sancionadas que operan al margen de la ley para transportar crudo venezolano. El sábado anterior, la Guardia Costera incautó al petrolero Centuries, con bandera de Panamá, al que describió como una embarcación que utilizaba documentación falsa para traficar “petróleo robado”. El 10 de diciembre, otro operativo conjunto con la Marina estadounidense permitió la captura del Skipper, un petrolero sancionado que ni siquiera enarbolaba bandera nacional al momento de ser interceptado.
Tras esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos llevaría adelante un “bloqueo” contra Venezuela, una amenaza que ahora parece materializarse con acciones concretas en el mar Caribe. El presidente estadounidense intensificó además su retórica contra Maduro, exigiendo la devolución de activos incautados a compañías petroleras norteamericanas en procesos de nacionalización que se remontan a las últimas décadas.
Washington sostiene que parte de su ofensiva responde a disputas por inversiones petroleras perdidas y a acusaciones de narcotráfico. En ese contexto, algunos petroleros sancionados ya comenzaron a desviar sus rutas para evitar aguas controladas por fuerzas estadounidenses. Desde Caracas, Maduro denunció lo que calificó como una “campaña de agresión” y acusó a Estados Unidos de actuar como “corsarios” que asaltan petroleros venezolanos.
LE PUEDE INTERESAR
Con una fortuna de más de US$ 700 mil millones, Elon pulveriza récords
LE PUEDE INTERESAR
Rusia, conforme con los avances sobre el plan de paz en Ucrania
En un mensaje difundido por Telegram, aseguró que su gobierno está preparado para profundizar su respuesta política.
La ofensiva marítima coincide con una serie de ataques ordenados por Trump contra embarcaciones sospechadas de contrabando de drogas, una política que generó fuertes críticas de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos. Mientras Trump insiste en que los días de Maduro están contados, sectores del Congreso advierten que la presión militar sin autorización legislativa podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto innecesario con Venezuela.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí