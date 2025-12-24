Arnselmi, nuevo técnico del Botafogo, en lugar del hijo de Carlo Ancelotti

Martín Anselmi es el flamante entrenador de Botafogo, tras la confirmación del equipo carioca en sus canales oficiales. El argentino desembarca en el Brasileirao para reemplazar a Davide Ancelotti, hijo de Carletto, quien dejó al equipo en puestos de clasificación a la próxima Libertadores.

El objetivo de Anselmi será meter a Botafogo en la fase de grupos de la Copares. En la segunda fase se enfrentará con Nacional Potosí.