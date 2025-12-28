La venta de inmuebles cayó 19% en noviembre, pero sigue arriba de 2024

Según las estadísticas elaboradas por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de compraventas otorgadas durante el mes de noviembre pasado fue de 12.483, lo que marcó un retroceso con respecto al mes de octubre, pero un leve avance interanual.

En el informe de la entidad se precisa que el mes pasado hubo un aumento del 2% en el número de actos, con respecto al mismo mes de 2024, en el que hubo 12.260 compraventas.

En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, se evidencia un descenso del 19%. Se detalla que durante el mes de octubre de este año se habían registrado 15.321 cambios de titularidad.

UN OCTUBRE RÉCORD

Octubre concentró un volumen inédito de operaciones, impulsado por el repunte del crédito hipotecario, que alcanzó 2.600 actos, con una suba interanual del 99%. Con ese impulso, en los primeros diez meses del año se llegó a un total de 115.000 nuevas escrituras.

En esos días ya se calculaba que habría una merma en adelante: se advertía que en ese mes se apuraron operaciones de meses anteriores pero ya se sentía un parate en medio de la turbulencia de la economía y los saltos de cotización del dólar.

Tras las elecciones, el mes pasado, el crédito seguía sin retornar con el impulso del primer semestre.

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en el mes de noviembre de 2025 se registraron 1.477, lo que representa un descenso del 43% con respecto al mes de octubre de 2025, en el que se habían registrado 2.600.

Respecto al mismo mes del año 2024, se presenta un aumento en la cantidad de hipotecas del 4%.

El Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó estos resultados y destacó el impacto en el sector: “Las cifras de noviembre muestran una evolución interanual positiva del mercado inmobiliario bonaerense, aunque con una moderación en relación con los meses previos. Teniendo en cuenta que durante noviembre se concretaron muchas de las operaciones negociadas en septiembre y octubre, esta variación mensual responde, en parte, a un contexto de mayor cautela, propio de un período elecciones”.

Asimismo, Longhi concluyó: “En este marco, más allá de ciertas variaciones estacionales, los números continúan reflejando un crecimiento sostenido en lo que se refiere a cantidad de operaciones, lo que da cuenta de un mercado que sigue activo, aunque más prudente”.