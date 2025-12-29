Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milei dijo que es "innegociable" el reclamo de soberanía de Islas Malvinas

Fue durante una entrevista con un diario británico

Milei dijo que es "innegociable" el reclamo de soberanía de Islas Malvinas
29 de Diciembre de 2025 | 10:36

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de las Islas Malvinas durante una entrevista a un diario británico y afirmó que “nunca” renunciará al reclamo de soberanía.

“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones a The Telegraph al tiempo que aseguró que se trata de una problemática “innegociable”.

Milei reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 

“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

Por otro parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”. “Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó, y aclaró: "Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia, su bloque de satélites, sea todo el continente americano”.

Por último, calificó su gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, subrayó.

