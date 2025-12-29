Milagro Sala fue internada en el Hospital de Gonnet

29 de Diciembre de 2025 | 09:31

La dirigente social Milagro Sala debió ser internada en el Hospital de Gonnet, según indicaron fuentes allegadas.

De acuerdo a lo informado, fue trasladada debido a una descompensación y tras analizar la situación de la paciente, los médicos decidieron que permaneciera internada en el hospital.

“Quienes la asistimos continuamos la supervisión de la evolución”, indicó su médico Jorge Rachid.

La dirigente, quien recientemente se instaló en una vivienda de La Plata, para continuar el arresto domiciliario, ya estuvo en terapia intensiva tras sufrir una trombosis venosa profunda en una pierna.