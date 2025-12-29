Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

El Mundo |ENTRE UNA CAMIONETA Y UN UTILITARIO

Trágico choque e incendio en Brasil, con al menos 11 muertos

Trágico choque e incendio en Brasil, con al menos 11 muertos

Los vehículos chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata. Las víctimas fallecieron por el impacto / Web

29 de Diciembre de 2025 | 02:02
Edición impresa

Un choque devastador en el noreste de Brasil terminó con la vida de al menos once personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años. El trágico episodio tuvo lugar el sábado en la ruta federal BR-101, a la altura del km 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto, mientras que una undécima persona perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas. El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata. El fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un “intento de sobrepaso de manera indebida”, lo que habría derivado en el choque frontal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Crece la incertidumbre económica en los colegios privados
Últimas noticias de El Mundo

Guerra Rusia-Ucrania: un acuerdo está “muy cerca”

Netanyahu visita al mandatario en Florida

Pedido papal por familias afectadas por la guerra

Nueva York se viste de blanco en su primera gran tormenta invernal
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Deportes
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Las opciones de River para el lateral izquierdo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla