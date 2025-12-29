Trágico choque e incendio en Brasil, con al menos 11 muertos

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Un choque devastador en el noreste de Brasil terminó con la vida de al menos once personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años. El trágico episodio tuvo lugar el sábado en la ruta federal BR-101, a la altura del km 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto, mientras que una undécima persona perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas. El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata. El fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad.
La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un “intento de sobrepaso de manera indebida”, lo que habría derivado en el choque frontal.
