LA CEREMONIA ESTABA PLANEADA DESDE HACÍA MESES, PERO LA GUERRA CAMBIÓ TODO

El argentino que se casó bajo tierra y “desafió” a los misiles en Tel Aviv

Un santafesino y su novia israelí-marroquí terminaron dando el “sí” en el cuarto subsuelo de un shopping convertido en refugio

El argentino que se casó bajo tierra y “desafió” a los misiles en Tel Aviv

Misha y Lior dieron el sí en el estacionamiento subterráneo de un shopping / Web

5 de Marzo de 2026 | 03:21
Hacía seis meses que la fecha estaba marcada en el calendario: 3 de marzo de 2026. Ese día Lior Lasry y Misha Marianoff iban a casarse después de un año de noviazgo. Pero el destino les tenía preparado un escenario que ninguno de los dos imaginaba: una boda en medio de una guerra.

Mijael —“Misha” para su familia— es santafesino, tiene 34 años y vive en Israel desde 2019. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica de Santa Fe y trabaja en marketing digital para una empresa tecnológica.

Durante meses, junto a Lior, planificó una gran fiesta para 400 invitados en Petaj Tikva, una ciudad costera a unos veinte minutos de Tel Aviv. Todo parecía listo hasta que, el fin de semana previo, estalló la guerra entre Israel e Irán.

“Desde diciembre se rumoreaba que la situación se estaba tensando, pero nunca pensamos que iba a explotar justo ahora”, cuenta Misha en una videollamada.

La guerra llegó justo cuando su familia había aterrizado desde la Argentina para celebrar la boda. Sus padres, su hermano, tíos, primos y amigos estaban en Tel Aviv cuando comenzaron los ataques.

“Yo estaba devastado”, recuerda. “No por la fiesta en sí, sino porque tenía a toda mi familia acá viviendo un momento espantoso. Para muchos era la primera vez en Israel y algunos estaban con pánico, con ataques de ansiedad”.

Tuvieron que explicarles cómo funcionan las alarmas en los celulares, qué hacer cuando suenan las sirenas y cómo llegar a los refugios.

“Cuando entendieron los procedimientos se tranquilizaron un poco, pero igual era todo muy fuerte”.

La tristeza empezó a pesar más que la guerra. La boda parecía imposible.

Un pasaje de la fiesta, tras el casamiento de Misha y Lior / Web

LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ TODO

Misha amaneció el martes sin fuerzas para levantarse de la cama. “Estaba destruido, no quería salir, sentía que el sueño de mi vida se había derrumbado”. Entonces apareció Lior.

“Me sacudió y me dijo: ‘Misha, ya está. Hoy nos casamos. Tu familia está acá, está bien, la mía también. Veamos cómo y dónde’”.

La solución fue tan inesperada como simple: un estacionamiento en el cuarto subsuelo de un shopping de Tel Aviv que también funciona como refugio antimisiles.

El lugar estaba lleno de colchones y personas sin hogar que duermen allí para protegerse. Pero también era seguro. Y un rabino brasileño amigo de la pareja, Fabián, aceptó oficiar la ceremonia. El resto fue improvisación.

UNA BODA BAJO TIERRA

Poco a poco empezaron a llegar familiares y amigos. Primero fueron unos pocos. Después, unos cincuenta. Y de pronto ocurrió algo que ninguno esperaba. “Empezó a aparecer gente que no conocíamos”, cuenta Misha todavía sorprendido. “Llegaban disfrazados, con instrumentos, con una energía increíble”.

La música comenzó a sonar entre los autos estacionados y los pilares de cemento.

Lo que debía ser una ceremonia íntima terminó convirtiéndose en una fiesta espontánea con más de 400 personas. “Entendimos que lo más importante era la gente”, dice.

“No importaban el catering, la torta ni el DJ. Solo queríamos estar juntos”.

SIRENAS EN MEDIO DE LA FIESTA

La boda duró unos cuarenta minutos. La fiesta, poco más de dos horas. En medio de la celebración sonaron las sirenas que alertaban sobre misiles lanzados desde Irán.

“Yo no les di bola”, admite Misha. “Estaba en otra cosa. Estábamos en el lugar más seguro posible”. La Cúpula de Hierro interceptó la mayoría de los proyectiles. Y la música siguió sonando. “Fue una fiesta distinta, rupturista. Rompimos todos los esquemas”.

