Policiales |Diagonal 80 entre 46 y 4

Lo acusaron de robarle a un hombre en silla de ruedas y lo dejaron sin ropa

5 de Diciembre de 2025 | 03:18
Ayer, en medio de una jornada calurosa en el microcentro platense, un episodio terminó en caos, gritos y corridas. Voceros indicaron que se trató de un caso de “justicia por mano propia” que sacudió la zona de Diagonal 80, entre 46 y 4, cuando un joven fue señalado por supuestamente intentar robarle a un hombre que se desplazaba en silla de ruedas. En cuestión de segundos, decenas de personas se arremolinaron en torno a la escena y el acusado terminó reducido, golpeado y casi desnudo.

Según contaron testigos, todo comenzó cuando la víctima empezó a pedir ayuda a los gritos. Eso desató la reacción inmediata de varios transeúntes, que corrieron detrás del presunto ladrón mientras otros intentaban asistir al hombre en silla de ruedas. La persecución duró apenas unos metros: el joven fue alcanzado, tirado al suelo y rodeado por personas que, en medio de la tensión, comenzaron a agredirlo y a despojarlo de parte de su ropa.

Las imágenes registradas por celulares muestran el momento en que el acusado queda reducido en el pavimento, con el torso descubierto y rodeado por un grupo de vecinos exaltados. Mientras algunos intentaban retenerlo hasta la llegada de las autoridades, otros pedían que dejaran de golpearlo e insistían en que nadie podía asegurar con certeza si había cometido o no el robo.

El clima se volvió aún más tenso cuando más personas se acercaron, atraídas por los gritos y el tumulto en una de las zonas de circulación más intensa de la ciudad durante los días hábiles. Allí comenzó una discusión entre quienes querían seguir agrediendo al joven y quienes reclamaban que la situación no debía pasar de los límites, recordando que la violencia no garantiza justicia.

Minutos más tarde arribaron agentes de la Patrulla Municipal y un móvil policial, que intervinieron para separar a las partes y restablecer el orden. El joven acusado fue trasladado para su identificación y para determinar qué ocurrió realmente. En principio, quedó demorado mientras se realizan las actuaciones de rigor.

 

