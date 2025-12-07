Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Con traslado a precios y esperan más subas

La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas

Carniceros de nuestra Región admiten que el kilo de media res pasó de costar $5.900 a $9.000 en apenas tres semanas

La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas

La carne llegó con fuertes subas a las carnicerías / EL DIA

Esteban Pérez Fernández

Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com

7 de Diciembre de 2025 | 03:56
Edición impresa

La escalada del precio de la carne en vísperas de las Fiestas golpea con fuerza en el Gran La Plata y suma presión en un diciembre que históricamente marca el mejor nivel de ventas del año para el rubro. En las últimas semanas, el valor de la carne en gancho que deben pagar las carnicerías de la región pasó de $5.900 el kilo a $9.000, lo que implica un incremento de $3.100, una suba equivalente al 52,5%.

El panorama se agrava por las proyecciones para los próximos días: los abastecedores anticipan que el kilo de media res trepará a $10.000, lo que dejaría el alza total en $4.100, es decir, un 69,5% respecto del valor previo. La situación genera inquietud entre los comerciantes, que ven tensionadas sus cuentas en el momento del año en que más necesitan volumen de ventas para cerrar bien la temporada.

Pese al fuerte incremento de costos, la mayoría de las carnicerías del Gran La Plata decidió contener los ajustes al público. Según revelaron operadores del sector y comerciantes consultados por este diario, el traslado al mostrador no supera -por ahora- el 30%. La decisión apunta a evitar un golpe directo en el bolsillo de los consumidores, que podría frenar la demanda justo cuando crece la compra de cortes para las reuniones sociales y las mesas festivas.

“Si trasladamos todo, la gente deja de comprar. Hoy el margen se achica, pero es la única forma de sostener el movimiento”, explican desde carnicerías de Tolosa, Los Hornos, Berisso y zona Norte, donde el flujo de clientes aumentó en la última semana de cara a las Fiestas. Sin embargo, advierten que si la media res llega a $10.000 será difícil evitar nuevas remarcaciones.

A la preocupación por los costos se suma la incertidumbre sobre el abastecimiento para la segunda quincena del mes. Mayoristas de la Región advierten que algunos frigoríficos empiezan a limitar entregas para evitar quedar descalzados en caso de nuevas listas. En las carnicerías temen que esa tensión derive en más subas y recalculan estrategias para sostener precios sin perder margen en pleno pico de demanda.

Las tensiones locales se dan en un contexto nacional de incrementos. En los primeros días de diciembre, los alimentos subieron 0,7%, impulsados sobre todo por la carne, que avanzó casi 1% en apenas siete días. Así lo indicó un informe de la consultora LCG, que detalló que la carne y los lácteos explicaron dos tercios de la inflación acumulada en las últimas dos semanas.

Argentina pasaría el Grupo J por penales en el Mundial económico

La baja de impuestos más grande fue la inflación

La consultora remarcó, además, que la mitad de la variación mensual se explica por la fuerte suba de los cortes de carne. Solo en noviembre, este rubro aumentó 10%, y las proyecciones apuntan a un nuevo incremento de hasta 15% antes de las Fiestas. Las inundaciones en zonas ganaderas, que redujeron la oferta, y el mayor volumen de exportaciones aparecen entre los factores que presionan el mercado.

El consumo interno también empuja la demanda. Los argentinos pasaron de consumir 45 kilos anuales de carne vacuna por persona a 49 kilos, según datos recientes. Ese repunte añade presión a un mercado que ya operaba con menos oferta disponible. Especialistas advierten que la suba de la carne impacta de manera directa en el costo de los alimentos, uno de los rubros con mayor incidencia en el índice general de precios.

El informe de LCG también mostró que siete de las diez categorías de alimentos relevadas registraron aumentos en la primera semana de diciembre. Los lácteos y huevos encabezaron el alza con 1,6%, seguidos por frutas (1,4%) y bebidas e infusiones (1%). Las carnes avanzaron 0,8%, mientras que azúcar, panificados, cereales y pastas subieron 0,5%.

Tres rubros, en cambio, mostraron bajas: condimentos y otros productos alimenticios (-0,5%), verduras (-0,7%) y aceites (-0,9%).

En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio en alimentos llegó a 3,7% y la variación de punta a punta alcanzó 4%, el nivel más alto en seis meses. Para las carnicerías de la Región, el desafío inmediato es sostener ventas y absorber parte del aumento sin perder clientes. Todo en un diciembre donde cada punto de margen define el cierre del año.

 

