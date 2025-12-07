Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Cambios acordados

Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército

7 de Diciembre de 2025 | 03:59
Edición impresa

El designado ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Presti, tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

Además trascendió esta semana que, transcurrido ese periodo, nombrará como su sucesor en la jefatura del Ejército al General de División Oscar Zarich, su compañero de promoción en 1987.

Zarich integró el primer batallón argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992; fue jefe de la Base Antártica “San Martín”; estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y en la Brigada Mecanizada IX, ambas en Chubut, y en la extinta Compañía de Cazadores de Monte 19, que se ubicaba en Formosa.

Una de las primeras tareas que deberá encarar el nuevo titular de Defensa, será la de auditar el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que desde hace tiempo viene teniendo problemas para cubrir los servicios médicos de sus afiliados.

La obra social, que tiene más de 600.000 afiliados entre personal activo y pasivo (tanto de las Fuerzas Armadas como de las de Seguridad) viene siendo el centro de las críticas en el sector por la falta de recursos para afrontar los tratamientos más caros, y las autoridades nacionales creen que esto ocurre por un mal manejo de sus fondos.

La intención es dividir a ese organismo en dos para que una entidad se ocupe de atender solamente a los efectivos de seguridad -dejando su funcionamiento en la órbita del Ministerio homónimo.

