El fenómeno de movilidad que incluye hasta viajes compartidos en auto

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

La modalidad que se ve en las estaciones de tren se extendió a Lacroze y Centenario y la subida de la autopista en Villa Elisa

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

Espacio para estacionar en Camino Centenario casi Lacroze / El Dia

7 de Diciembre de 2025 | 04:22
Para muchos platenses que viajan a diario a la capital federal, el alto costo del traslado y la falta de estacionamiento los obliga a buscar alternativas para ahorrar y evitar demoras o contratiempos. Este fenómeno transformó la postal urbana con espacios convertidos en estacionamientos “callejeros” y una mayor combinación de distintos medios de movilidad.

Ya sea que se trasladen en auto, tren o colectivo, uno de los principales obstáculos que enfrentan es la falta de lugares para estacionar, principalmente para los vecinos que viven lejos de la estación de tren o de la parada del micro y necesitan resolver dónde dejar el vehículo.

Esta situación generó la aparición de “playas de estacionamiento informales” en distintos puntos de la Región. Allí, muchos automovilistas dejan sus autos para poder continuar el viaje en otro medio de transporte o, lo que es más frecuente, para hacer carpooling (compartir vehículo) con amigos o colegas.

En las localidades de la zona Norte es donde se hace más visible este fenómeno, y su presencia se intensifica con el paso de los años.

En Villa Elisa, en el acceso a la subida a la autopista Buenos Aires–La Plata —sobre la calle 415 (ex ruta provincial 19)—, a las 7 de la mañana ya se observan decenas de vehículos estacionados en la banquina.

Según pudo saber este diario, se trata de vecinos de distintas localidades que viajan a diario a la Ciudad de Buenos Aires por trabajo o estudio y coordinan con amigos, colegas o conocidos para usar un solo vehículo y compartir los gastos.

Alexa Villanueva es odontóloga, vive en City Bell y trabaja en Lomas de Zamora. Los martes, jueves y sábados deja su auto en este lugar y comparte el viaje con sus compañeros de trabajo. “Lo hacemos porque nos resulta más cómodo, pero más que nada es una forma de achicar el costo del viaje, que es alto. La economía no viene bien para nadie y siempre se suma algún gasto más”, le contó a este diario mientras terminaban de sacar sus pertenencias del auto.

En su caso, se sumó a esta modalidad hace cuatro años, cuando se recibió de odontóloga. “A veces, lo dejamos en la rotonda de acceso a La Plata por la autopista”, indicó, en referencia a la rambla de 120 y 33, una zona que también se usa como estacionamiento para quienes trabajan en CABA.

Cerca de las 7.30, la escena se repite a diario: un hombre llegó con su camioneta, la dejó estacionada en el lugar, y a los pocos segundos llegaron sus compañeros; se subió al otro vehículo y partieron.

Antonella es de La Plata y, mientras esperaba a sus colegas a la vera del camino, le comentó a este diario: “Es la primera vez que dejo el vehículo acá. Me voy a Tigre por la fiesta de fin de año de la empresa en la que trabajo y mis compañeros me pasan a buscar, así vamos en un solo auto. Mi pareja me dijo que podía dejarlo en este lugar porque había más gente que hacía lo mismo y lo usamos como punto de encuentro”.

a metros del micro

La misma postal se repite en Gonnet, en la zona de Camino Centenario y Lacroze (Calle 419). En este lugar, más de una decena de autos quedan estacionados en la banquina desde las primeras horas de la mañana.

“Es gente que trabaja en la capital federal y deja los vehículos acá para tomarse el micro en la parada de enfrente”, explicó a este diario la empleada de una veterinaria aledaña, que trabaja hace cuatro años en la zona.

El fenómeno del estacionamiento informal no se limita a los accesos a la autopista. La electrificación del tren Roca y el bajo costo de su boleto también han alterado la dinámica de los barrios aledaños a las estaciones intermedias.

En City Bell, los usuarios del tren estacionan en terrenos junto a la estación, sobre la calle 12. Allí, hasta se planteó en 2012 el desarrollo de una estación de transferencia.

En Gonnet, ocupan la rambla arbolada de la calle 13, formando largas filas de autos. En ambos casos, el objetivo es dejar el auto en un lugar gratuito para seguir viaje en tren o micro. Este diario reflejó semanas atrás el mismo cuadro en Villa Elisa, que trajo un conflicto: los autos, en casos, quedan en el estacionamiento privado de un edificio de departamentos lindero con la estación. A la vez, los comerciantes de las calles cercanas protestan por la ocupación de esos sectores.

 

