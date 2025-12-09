Riña fatal entre presos en una cárcel de Ecuador

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Una disputa entre reclusos en una cárcel del suroeste de Ecuador que en los últimos meses fue escenario de reiterados asesinatos por riñas de prisioneros dejó un saldo de 13 fallecidos, según informó ayer el organismo rector de las prisiones. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) dijo en un comunicado que los hechos se produjeron el domingo, luego de “una detonación de un artefacto explosivo en los exteriores” de la cárcel de Machala, 373 km al suroeste de la capital, al tiempo que la policía “realizó una intervención y revisión inmediata” de la prisión, donde halló ese número de muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, pidió a inicios de año al estado ecuatoriano adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida en las cárceles, que están bajo el control del crimen organizado y son frecuente escenario de matanzas.
