Cayó uno de los ladrones de las obras de Matisse

La policía brasileña detuvo ayer a uno de los dos sospechosos de participar en el robo de ocho obras del artista francés Henri Matisse en San Pablo, mientras sigue la búsqueda de un segundo implicado. Como se informó, dos hombres armados irrumpieron el domingo en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil, y se llevaron las obras de Matisse además de otras cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Cándido Portinari. El hombre fue capturado después de ser identificado “tras un trabajo de investigación y análisis de cámaras de seguridad que registraron la acción criminal el domingo”.

La policíacontinúa en la búsqueda del segundo sospechoso y de las obras de arte robadas, entre ellas las ocho piezas del libro ilustrado “Jazz” de Matisse (1869-1954). Los delincuentes redujeron el domingo a una oficial de guardia y a una pareja de ancianos que visitaba la biblioteca. Luego robaron las composiciones y las guardaron en una bolsa de lona antes de salir por la puerta frontal.