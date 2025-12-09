Adolescentes, blanco de un ataque motochorro

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo
Agenda económica: se conoce la inflación, nueva licitación y dólar
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos
Emotiva procesión en la Ciudad por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grupo de adolescentes vivió un momento de pánico ayer a la madrugada al ser sorprendido por dos motochorros armados en la puerta de una vivienda de 122 y 44. Los jóvenes estaban por subir al auto para ir al centro cuando los delincuentes aparecieron.
La joven de 17 años contó que estaba con su pareja y un grupo de amigos en la casa de su novio cuando una moto con dos hombres a bordo se detuvo frente a ellos. El acompañante bajó, sacó un arma de fuego y les apuntó mientras exigía que entregaran los celulares.
El susto desató una escena de caos: las chicas se tiraron al piso, los varones corrieron hacia una cochera y el ladrón apuntó directamente al novio de la joven. En ese momento se activó la alarma vecinal y los delincuentes emprendieron la fuga sin concretar un robo generalizado. Minutos después, la víctima advirtió que, al tirarse al suelo en medio de un ataque de ansiedad, se le había caído su teléfono. El ladrón de campera blanca lo recogió antes de huir.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí