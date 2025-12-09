Adolescentes, blanco de un ataque motochorro

Un grupo de adolescentes vivió un momento de pánico ayer a la madrugada al ser sorprendido por dos motochorros armados en la puerta de una vivienda de 122 y 44. Los jóvenes estaban por subir al auto para ir al centro cuando los delincuentes aparecieron.

La joven de 17 años contó que estaba con su pareja y un grupo de amigos en la casa de su novio cuando una moto con dos hombres a bordo se detuvo frente a ellos. El acompañante bajó, sacó un arma de fuego y les apuntó mientras exigía que entregaran los celulares.

El susto desató una escena de caos: las chicas se tiraron al piso, los varones corrieron hacia una cochera y el ladrón apuntó directamente al novio de la joven. En ese momento se activó la alarma vecinal y los delincuentes emprendieron la fuga sin concretar un robo generalizado. Minutos después, la víctima advirtió que, al tirarse al suelo en medio de un ataque de ansiedad, se le había caído su teléfono. El ladrón de campera blanca lo recogió antes de huir.