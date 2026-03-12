Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tras casi dos meses bajo arresto domiciliario por injuria racial

La abogada argentina presa en Brasil pidió disculpas: “Cometí un error”

La abogada argentina presa en Brasil pidió disculpas: "Cometí un error"
12 de Marzo de 2026 | 02:55
Edición impresa

La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil y acusada de injuria racial, difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas públicas por el episodio que la mantiene desde hace casi dos meses bajo arresto domiciliario en la ciudad de Río de Janeiro. En su mensaje, reconoció que su conducta fue grave y aseguró que está asumiendo las consecuencias judiciales del caso.

“Me equivoqué y estoy asumiendo mi responsabilidad”, expresó la joven de 29 años al inicio del descargo, en el que también se dirigió a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por su actitud. La causa tomó notoriedad a comienzos de enero, cuando se viralizó una grabación en la que se la ve realizando gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, derivaron en una denuncia por injuria racial y en la apertura de un proceso penal en su contra.

Desde entonces, Páez permanece en Brasil con una tobillera electrónica y sin autorización para regresar a la Argentina. Según explicó en el video, decidió hablar públicamente luego de cambiar de defensa y tras la recomendación de su nueva abogada.

Durante su mensaje, la letrada sostuvo que el proceso judicial la llevó a reflexionar sobre lo ocurrido y a interiorizarse más sobre la problemática del racismo. “Entendí que no fue un error menor, sino algo muy grave”, afirmó, al tiempo que pidió perdón “de todo corazón” a quienes se hayan sentido humillados o heridos por su reacción.

Además, remarcó que esta experiencia le permitió revisar sus actitudes y aprender sobre la importancia de ser más consciente y respetuosa. “Antes no dimensionaba lo delicado que es el racismo”, admitió.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Brasil. El Ministerio Público de Río de Janeiro ya rechazó un pedido de la defensa para que Páez pudiera regresar al país, al considerar que su salida podría entorpecer el avance del expediente.

