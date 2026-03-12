La abogada argentina presa en Brasil pidió disculpas: “Cometí un error”

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil y acusada de injuria racial, difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas públicas por el episodio que la mantiene desde hace casi dos meses bajo arresto domiciliario en la ciudad de Río de Janeiro. En su mensaje, reconoció que su conducta fue grave y aseguró que está asumiendo las consecuencias judiciales del caso.
“Me equivoqué y estoy asumiendo mi responsabilidad”, expresó la joven de 29 años al inicio del descargo, en el que también se dirigió a quienes pudieron haberse sentido ofendidos por su actitud. La causa tomó notoriedad a comienzos de enero, cuando se viralizó una grabación en la que se la ve realizando gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, derivaron en una denuncia por injuria racial y en la apertura de un proceso penal en su contra.
Desde entonces, Páez permanece en Brasil con una tobillera electrónica y sin autorización para regresar a la Argentina. Según explicó en el video, decidió hablar públicamente luego de cambiar de defensa y tras la recomendación de su nueva abogada.
Durante su mensaje, la letrada sostuvo que el proceso judicial la llevó a reflexionar sobre lo ocurrido y a interiorizarse más sobre la problemática del racismo. “Entendí que no fue un error menor, sino algo muy grave”, afirmó, al tiempo que pidió perdón “de todo corazón” a quienes se hayan sentido humillados o heridos por su reacción.
Además, remarcó que esta experiencia le permitió revisar sus actitudes y aprender sobre la importancia de ser más consciente y respetuosa. “Antes no dimensionaba lo delicado que es el racismo”, admitió.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Brasil. El Ministerio Público de Río de Janeiro ya rechazó un pedido de la defensa para que Páez pudiera regresar al país, al considerar que su salida podría entorpecer el avance del expediente.
LE PUEDE INTERESAR
Audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame
LE PUEDE INTERESAR
“Quieto, no grites, no digas nada”, la advertencia a un jubilado en Gonnet
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí