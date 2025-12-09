Robo en Miami: “No somos mecheros vip”

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Dos de los cinco argentinos que están acusados de robo en un shopping de Miami, Estados Unidos, hablaron por primera vez y expusieron que “no somos mecheros vip” y que se trató de un “episodio confuso”. A fines de enero de 2026 deberán regresar a dicho país para continuar con la causa.
“No somos mecheros vip, somos trabajadores”, manifestaron Mauricio y Juan Pablo, quienes explicaron cómo es la situación luego de ser acusados por la Justicia estadounidense de robar en diversos locales del Dolphin Mall.
Ambos explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban: “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”. “Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron.
Voceros del escandaloso caso indicaron que se espera que sea un proceso arduo y extenso, por lo que el próximo 29 de enero deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa.
