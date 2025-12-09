Alan Lescano estuvo presente en el Bosque para seguir el clásico

El futbolista de 24 de Argentinos Juniors, Alan Lescano estuvo en el Estadio del Bosque para vivir de cerca el clásico platense.

El oriundo de Bolívar, y surgido de las inferiores de Gimnasia estuvo presente en la platea techada, donde siguió el partido junto a la fanaticada albiazul. Además los hinchas presentes aprovecharon para sacarse fotos con el Pupi.