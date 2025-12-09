Shakira en Vélez: mucha onda con Antonio De La Rúa, cantó "Día de Enero" con una llamativa sonrisa 

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Ahora, Shakira cantó la canción que le escribió a Antoñito y explotó el estadio de Liniers. El tema era una de las más esperada por los fanáticos de la artista. Así, la primera noche de Shakira en Vélez tuvo un guiño de amor.
Shakira brindó su primer show en Vélez ante un estadio colmado que esperaba verla nuevamente en Buenos Aires. La colombiana se tenía una sorpresa que enloqueció a sus fans: cantó "Día de Enero", la canción que le compuso a Antonio De La Rúa. ¿Fue una señal al hombre que habría vuelto a su vida?
Lo cierto es que Shakira le compuso varios éxitos a Antoñito. Una de ellas es esta canción hiper romántica que enamoró a millones de fanáticos en todo el mundo, pero que con Argentina tiene un sabor especial.
"Ustedes la estaban esperando, "Día de Enero", dijo pícara y sonriente la artista ante el aullido de sus fans.
Sin dudas, no era una canción más en la lista, era una de las más solicitadas. En Buenos Aires tuvo su momento con mucho significado.
