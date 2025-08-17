El agua en un edificio céntrico, poca y sucia

Escándalo en el laboratorio del fentanilo contaminado: los empleados trabajaban en ropa interior por el calor
Escándalo en el laboratorio del fentanilo contaminado: los empleados trabajaban en ropa interior por el calor
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Cierre de listas: con los principales lugares ya definidos, los partidos terminan de llenar casilleros
Una nueva edición de “La Plata Cómic” en el Pasaje Dardo Rocha
La agenda de hoy domingo para disfrutar el Día del Niño con todo en La Plata
En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
Un conductor chocó contra semáforo en pleno centro de La Plata y abandonó el vehículo
La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis
Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones
Tiroteo en un restaurante de Brooklyn: 3 muertos y 8 heridos
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Bolivia vota en medio de una crisis económica y con sondeos que anticipan un giro a la derecha
VIDEO. Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde un edificio cercano a la Catedral de La Plata, vecinos denunciaron baja presión en las canillas y la presencia de líquido turbio.
Según el planteo que se realizó ante este diario, no pueden hacer uso del servicio principalmente por la escasez y en segundo orden por el color que se observa en el agua.
El inmueble afectado se encuentra en 50 entre 17 y 18. Roberto Vargas, uno de los usuarios afectados por la situación, aseguró que “desde hace cuatro días no hay presión en el ingreso de la red pública de agua (ABSA), lo que origina el déficit total en el interior del edificio, causando obviamente todas las complicaciones, tanto sanitarias como desperfectos de lavarropas”.
Según dijo, reclamaron por no tienen respuesta. “Se han efectuado reclamos reiterados recibiendo como respuesta que un desperfecto en una fase de energía eléctrica provoca deficiencias en el bombeo, refiriendo que la empresa Edelap, no lo resuelve”.
Así las cosas, evaluó que “quedamos en medio de una pulseada entre empresas que cobran sus servicios pero sin una respuesta razonable”. Según describió, “la primera entrada de agua a esta edificación es de una canilla existente en la planta baja, en la cuál se observa débil presión y mucha suciedad”. Los reclamos tiene los números 3916496/01 al 06. “Es insostenible, tratándose de un servicio esencial y una explicación ilógica”, lamentó.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: taller de arcilla, danzas y feria
LE PUEDE INTERESAR
Tres quinteros desaparecidos, la sospecha narco y el tiempo que corre
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí