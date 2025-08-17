Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Según una denuncia en 50 entre 17 y 18

El agua en un edificio céntrico, poca y sucia

El agua en un edificio céntrico, poca y sucia
17 de Agosto de 2025 | 03:29
Edición impresa

Desde un edificio cercano a la Catedral de La Plata, vecinos denunciaron baja presión en las canillas y la presencia de líquido turbio.

Según el planteo que se realizó ante este diario, no pueden hacer uso del servicio principalmente por la escasez y en segundo orden por el color que se observa en el agua.

El inmueble afectado se encuentra en 50 entre 17 y 18. Roberto Vargas, uno de los usuarios afectados por la situación, aseguró que “desde hace cuatro días no hay presión en el ingreso de la red pública de agua (ABSA), lo que origina el déficit total en el interior del edificio, causando obviamente todas las complicaciones, tanto sanitarias como desperfectos de lavarropas”.

Según dijo, reclamaron por no tienen respuesta. “Se han efectuado reclamos reiterados recibiendo como respuesta que un desperfecto en una fase de energía eléctrica provoca deficiencias en el bombeo, refiriendo que la empresa Edelap, no lo resuelve”.

Así las cosas, evaluó que “quedamos en medio de una pulseada entre empresas que cobran sus servicios pero sin una respuesta razonable”. Según describió, “la primera entrada de agua a esta edificación es de una canilla existente en la planta baja, en la cuál se observa débil presión y mucha suciedad”. Los reclamos tiene los números 3916496/01 al 06. “Es insostenible, tratándose de un servicio esencial y una explicación ilógica”, lamentó.

 

