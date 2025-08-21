Piden elevar a juicio la causa por el crimen de una trans

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
El fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, pidió la elevación a juicio de la causa por el crimen de una mujer trans en Punta Lara, ocurrido el 10 de octubre de 2024 en la calle Bruno Zabala entre entrada 6 y entrada 8 del Camino al club Regatas.
Jhonatan Ariel Quintana es el imputado y Florencia Luna Reinaldi, la víctima.
Para el titular de la UFI 16 “mediante la utilización de un caño de hierro tipo tubo con forma cilíndrica, con golpes de todo tipo y mediante la utilización de una tijera, propinó varios golpes sobre la humanidad de la víctima de autos (...) provocándole una herida contuso cortante en región temporal izquierda de 2 centímetros, y lesiones de gravedad que ocasionaron su inmediato deceso por fractura de hueso parietotemporal bilateral, y de todos los huesos base del cráneo”.
Se supo que Condomí Alcorta calificó el hecho como “homicidio doblemente agravado, por haber sido perpetrado con odio a la identidad de género y por tratarse de un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género -femicidio-”.
