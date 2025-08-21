Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales |Punta Lara

Piden elevar a juicio la causa por el crimen de una trans

Piden elevar a juicio la causa por el crimen de una trans
21 de Agosto de 2025 | 05:17
Edición impresa

El fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, pidió la elevación a juicio de la causa por el crimen de una mujer trans en Punta Lara, ocurrido el 10 de octubre de 2024 en la calle Bruno Zabala entre entrada 6 y entrada 8 del Camino al club Regatas.

Jhonatan Ariel Quintana es el imputado y Florencia Luna Reinaldi, la víctima.

Para el titular de la UFI 16 “mediante la utilización de un caño de hierro tipo tubo con forma cilíndrica, con golpes de todo tipo y mediante la utilización de una tijera, propinó varios golpes sobre la humanidad de la víctima de autos (...) provocándole una herida contuso cortante en región temporal izquierda de 2 centímetros, y lesiones de gravedad que ocasionaron su inmediato deceso por fractura de hueso parietotemporal bilateral, y de todos los huesos base del cráneo”.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Es un alivio”, dijo la madre de una de las víctimas fatales

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La particular historia de la abogada que lidera el reclamo del grupo de presuntos estafados

Se supo que Condomí Alcorta calificó el hecho como “homicidio doblemente agravado, por haber sido perpetrado con odio a la identidad de género y por tratarse de un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género -femicidio-”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Caos, heridos graves y una noche de terror

“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas

Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

Uno por uno

Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
Últimas noticias de Policiales

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta

Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”

Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad

“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
Espectáculos
“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica
“Haz que regrese”: Sally Hawkins, transformada
Fantasía, golpes y más terror, en otras novedades
Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios
Se unieron: “Liam lo está haciendo muy bien, estoy orgulloso de él”, dijo Noel
La Ciudad
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Árboles caídos y calles sin salida: lo que dejó la lluvia
Información General
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas
Hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail
La Antártida entra en fase crítica de cambios
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
Deportes
Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos
Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo
Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa
El Barba estiró su racha ante Martínez en cruces directos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla