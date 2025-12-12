Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |NEGOCIACIONES PARA EL FIN DE LA GUERRA, ESTANCADAS

Trump está “frustrado” con Rusia y Ucrania

Trump está “frustrado” con Rusia y Ucrania
12 de Diciembre de 2025 | 02:16
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “extremadamente frustrado” con Ucrania y con Rusia, según afirmó ayer la portavoz de la Casa Blanca en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra se han estancado.

Trump reveló el miércoles que durante un diálogo telefónico que mantuvo con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, éstos propusieron realizar una reunión el fin de semana con Ucrania y Estados Unidos. Pero el mandatario estadounidense puso en duda la participación de su gobierno.

“El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra”, indicó la portavoz Karoline Leavitt.

“Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin”, añadió la funcionaria.

El emisario especial del presidente, Steve Witkoff, y su equipo “continúan las discusiones con las dos partes en este mismo momento”, relató la funcionaria.

Trump reveló que durante la conversación del miércoles hubo un intercambio en “términos bastante duros”.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo que se habían previsto más conversaciones para este fin de semana y que una reunión internacional sobre Ucrania podría celebrarse a principios de la próxima semana.

“Si hay una verdadera oportunidad de firmar un acuerdo de paz, si sentimos que esas reuniones merecen el tiempo que les dedique Estados Unidos este fin de semana, entonces enviaremos un representante”, dijo la portavoz.

“Todavía queda en suspenso si creemos que una paz real puede ser alcanzada y si realmente podremos avanzar”, añadió.

El miércoles, Kiev anunció que entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan estadounidense que busca poner fin a la guerra con Rusia.

 

