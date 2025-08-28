Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza

En la jornada de ayer dio inicio el juicio contra Marcelo Corazza, ex participante y productor de Gran Hermano, acusado de presunta corrupción de menores. El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Corazza llega al debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores. El tribunal está integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, los imputados reclutaban adolescentes varones con el supuesto fin de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

Las investigaciones sostienen que estas prácticas se llevaban a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido durante cuatro meses y luego fue excarcelado.