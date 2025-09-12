Otra moto protagonizó un accidente en la Región

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
En las últimas horas un motociclista voló por los aires luego de chocar contra un auto en el transitado cruce del Camino General Belgrano y 489. Tras el impacto, debió ser trasladado de urgencia y permanece hospitalizado.
El incidente vial, ocurrido en uno de los cruces más cargados del Camino General Belgrano, involucró a una moto Yamaha YBR 125 y a un Ford Ka. Por causas que se encuentran bajo análisis de los peritos, el rodado era conducida por un hombre de 63 años y terminó a escasos metros del vehículo de mayor porte.
El motociclista, debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Gutiérrez, pero luego fue trasladado al Hospital Rossi, tras los politraumatismos sufridos a raíz del impacto. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 39 años, no sufrió lesiones pero quedó implicado en la investigación caratulada como “lesiones culposas”.
En el lugar actuaron agentes del Comando de Patrullas Norte, que se encargaron de preservar la escena del choque y requirieron la asistencia de los peritos para estudiar las causas del siniestro.
Horas antes, sobre el Camino Belgrano en la zona del Hospital San Roque, un colectivo de la Línea 273 embistió a un ciclista que circulaba por la vera de la calzada. Producto de las heridas sufridas en la colisión, el joven ciclista debió ser trasladado de urgencia al nosocomio ubicado a escasos metros, donde le brindaron las primeras atenciones y se garantizaron que no corra riesgo de vida.
