Tenía en vilo a vecinos de Romero y fue detenido

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El hombre, vinculado a hurtos en comercios del barrio, fue atrapado tras incautarse objetos robados y una bicicleta usada
Un hombre de 54 años, identificado como Daniel H. B., fue detenido en Melchor Romero acusado de varios robos agravados por efracción en comercios de la zona. Según informaron fuentes policiales a EL DIA, el sujeto ya había sido señalado como autor de un hecho similar cometido días atrás y fue identificado gracias al análisis de cámaras de seguridad y la labor de la Policía Científica.
El primer hecho registrado ocurrió el 14 de agosto, cuando un comercio de la zona fue forzado y los delincuentes sustrajeron distintos elementos. En esa ocasión, personal de la comisaría 15ta de Olmos logró detener al sospechoso y secuestrar la bicicleta utilizada para cometer el ilícito, la cual luego se comprobó era la misma que apareció en las imágenes del robo del 1 de septiembre.
El denunciante del último hecho, un comerciante de 41 años, relató que cerró su local dejando el lugar sin moradores y al día siguiente constató que desconocidos habían ingresado tras forzar la persiana. Entre los elementos sustraídos se encontraban un cargador de batería, un estabilizador automático de tensión y una consola PlayStation 2, todos reconocidos por la víctima como propios.
Tras el análisis de las imágenes de seguridad y el cotejo de huellas dactilares en el lugar, la Justicia solicitó órdenes de registro domiciliario en tres propiedades vinculadas al acusado. Los allanamientos, realizados ayer 11 de septiembre, resultaron positivos y permitieron secuestrar diversos elementos relacionados con los hechos investigados.
De esta forma el ladrón fue trasladado a disposición del Juzgado de Garantías N°1 y será presentado ante la justicia en la audiencia prevista para el día siguiente, bajo la carátula de robo agravado por efracción. La investigación está a cargo de la UFI N°011 y la UFD N°10.
Con la captura del peligroso delincuente, las autoridades buscan determinar si el acusado podría estar vinculado a otros ilícitos de la misma modalidad en la región. Mientras tanto, la justicia continúa con la causa para definir su situación procesal y garantizar la restitución de los bienes sustraídos a sus propietarios, a la vez que prevé que su presentación en audiencia permita esclarecer detalles de cada uno de los robos.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Agredía a una mujer y fue captado por las cámaras
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí