Tenía en vilo a vecinos de Romero y fue detenido

Un hombre de 54 años, identificado como Daniel H. B., fue detenido en Melchor Romero acusado de varios robos agravados por efracción en comercios de la zona. Según informaron fuentes policiales a EL DIA, el sujeto ya había sido señalado como autor de un hecho similar cometido días atrás y fue identificado gracias al análisis de cámaras de seguridad y la labor de la Policía Científica.

El primer hecho registrado ocurrió el 14 de agosto, cuando un comercio de la zona fue forzado y los delincuentes sustrajeron distintos elementos. En esa ocasión, personal de la comisaría 15ta de Olmos logró detener al sospechoso y secuestrar la bicicleta utilizada para cometer el ilícito, la cual luego se comprobó era la misma que apareció en las imágenes del robo del 1 de septiembre.

El denunciante del último hecho, un comerciante de 41 años, relató que cerró su local dejando el lugar sin moradores y al día siguiente constató que desconocidos habían ingresado tras forzar la persiana. Entre los elementos sustraídos se encontraban un cargador de batería, un estabilizador automático de tensión y una consola PlayStation 2, todos reconocidos por la víctima como propios.

Imágenes y detención

Tras el análisis de las imágenes de seguridad y el cotejo de huellas dactilares en el lugar, la Justicia solicitó órdenes de registro domiciliario en tres propiedades vinculadas al acusado. Los allanamientos, realizados ayer 11 de septiembre, resultaron positivos y permitieron secuestrar diversos elementos relacionados con los hechos investigados.

De esta forma el ladrón fue trasladado a disposición del Juzgado de Garantías N°1 y será presentado ante la justicia en la audiencia prevista para el día siguiente, bajo la carátula de robo agravado por efracción. La investigación está a cargo de la UFI N°011 y la UFD N°10.

Con la captura del peligroso delincuente, las autoridades buscan determinar si el acusado podría estar vinculado a otros ilícitos de la misma modalidad en la región. Mientras tanto, la justicia continúa con la causa para definir su situación procesal y garantizar la restitución de los bienes sustraídos a sus propietarios, a la vez que prevé que su presentación en audiencia permita esclarecer detalles de cada uno de los robos.