Buscan al sospechoso de matar al activista Kirk

El FBI difundió dos fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk, un aliado del presidente Donald Trump que jugó un papel influyente en la movilización de jóvenes votantes republicanos. El tirador, que efectuó un solo disparo desde un techo distante, seguía prófugo y sin identificar ayer, 24 horas después de iniciada la investigación. A última hora del miércoles, el único detenido por el incidente quedó en libertad, desvinculado de la causa.

La publicación de fotos de una persona con un sombrero, gafas de sol y una camisa negra de manga larga, así como una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a un arresto, reflejó el urgente llamado de las fuerzas del orden al público para ayudar a localizar al sospechoso, quien desapareció tras saltar del techo y huir a través de un área boscosa cerca de la universidad de Utah donde Kirk fue asesinado en un ataque dirigido.

Los investigadores están revisando posibles pistas, incluyendo la huella de una palma y una impresión de zapato encontradas cerca de la escena, así como un rifle de cerrojo Mauser calibre .30 escondido en una toalla en un área boscosa cerca del campus universitario a lo largo de lo que sospechan que fue el camino del tirador al huir. Además del cartucho gastado recuperado en la cámara, había otras tres balas en el cargador, según información circulada entre las fuerzas del orden. El arma y la munición están siendo analizadas por peritos forenses en un laboratorio federal en busca de pistas que ayuden a identificar al agresor o el motivo.

La nueva información sugiere al menos un progreso modesto en una investigación sobre un asesinato que las autoridades consideran el más reciente ejemplo de violencia política que sacude a Estados Unidos a lo largo del espectro ideológico. Sin embargo, seguían sin respuesta preguntas clave. La policía aún no ha identificado al sospechoso ni revelado un motivo, y reconoció en una conferencia de prensa ayer que la aparente edad universitaria del sospechoso pudo ayudarlo a mezclarse en el campus donde Kirk fue asesinado.

El ataque del miércoles por la tarde, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre temas sociales en el patio de la Universidad del Valle de Utah, fue capturado en videos espeluznantes que circulan en redes sociales. Los videos muestran a Kirk hablando con un micrófono de mano cuando de repente se escucha un disparo. Se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos gritan antes de que la gente comience a correr. El ataúd de Kirk será trasladado de Utah a Arizona a bordo del Air Force Two, donde su organización juvenil política sin fines de lucro, Turning Point USA, tiene su sede.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por Turning Point en el patio del Centro Sorensen en el campus. El evento, anunciado como la primera parada en la “Gira del Regreso Estadounidense” de Kirk, había causado polémica en el campus. Un pedido en línea que reclamaba a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

FIGURA CONTROVERSIAL

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: “¿Qué está pasando en Utah?”. Inmediatamente antes del tiroteo, estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

“¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?”, preguntó la persona. Kirk respondió: “Demasiados”. El interrogador continuó: “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”. “¿Contando o no contando la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.

Entonces se escuchó un disparo. El tirador, a quien el gobernador Spencer Cox prometió que se le haría responsable en un estado con pena de muerte, vestía ropa oscura y disparó desde el techo de un edificio a cierta distancia.

Madison Lattin estaba mirando a solo unos pocos metros a la izquierda de Kirk cuando escuchó la bala golpearlo. “La sangre no paraba de salir, y daba miedo, no solo por él, sino por tu propia seguridad”, señaló. Dijo que vio a la gente caer al suelo en un silencio inquietante perforado inmediatamente por gritos. Ella y otros corrieron. Algunos cayeron y fueron pisoteados en la estampida. Cuando Lattin se enteró más tarde de que Kirk había muerto, lloró, dijo, describiéndolo como un modelo a seguir que le mostró cómo ser determinada y luchar por la verdad.

Había unas 3.000 personas, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. El departamento de policía de la universidad tenía seis oficiales trabajando en el evento, junto con el equipo de seguridad de Kirk, dijeron las autoridades.

VIOLENCIA POLÍTICA

El tiroteo recibió una rápida condena bipartidista cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump y otros aliados republicanos de Kirk en condenar la violencia. “El asesinato de Charlie Kirk rompe mi corazón. Mis más profundas simpatías están con su esposa, sus dos hijos pequeños y amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

El tiroteo parecía estar listo para convertirse en parte de un aumento de la violencia política que ha tocado una variedad de ideologías y representantes de los dos partidos políticos más importantes. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el ataque incendiario a un desfile en Colorado en junio para exigir que Hamás libere rehenes y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo contra Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.