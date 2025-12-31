Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SERÁ EL 19 DE ENERO ANTE ITUZAINGÓ

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

31 de Diciembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

En Estudiantes saben que la temporada que se viene será larga y plagada de partidos, por torneos, copas y la Libertadores. Incluso muchos viajes. Por eso una de las decisiones institucionales es darles rodaje a los jugadores juveniles que hay en el plantel y en el equipo de Reserva.

Entonces, enterados que la organización de la Copa Argentina dispuso que tenga que debutar en la competencia el lunes 19 de enero, una de las posibilidades es que ante Ituzaingó puedan mecharse a varios futbolistas que durante el año no tendrán tantas oportunidades. Está claro que la Copa Argentina no será, de arranque, un torneo al que se le preste mucha atención.

El partido fue programado solo 10 días después del inicio de la pretemporada y cuando el Pincha fue el equipo que terminó más tarde la competencia, ya que jugó el Trofeo de Campeones del 20 de diciembre ante Platense. El Calamar, al menos, tuvo un receso y sus jugadores pudieron descansar entre mediados de noviembre a principios de diciembre.

Pero además de encenderle la alarma de la superposición de competencias y que los jugadores más jóvenes podrían asomar en la Copa Argentina, el partido ante Ituzaingó del lunes 19 de enero le hace poner en duda la realización de la Noche del León, programada para el sábado 17 y con la participación del equipo campeón, con Eduardo Domínguez a la cabeza y la presencia de Racing de Montevideo. En principio se podría suspender o bien se realizará en otro formato: podría ser una feria gastronómica, shows en vivos y hasta una idea de realizar un torneo de penales en el estadio con la presencia de jugadores. Todo a resolver en pocos días.

Históricamente la Noche del León fue una fecha ideal para reunir a la familia pincharrata, presentar refuerzos y nuevos modelos de camisetas. En este caso era el encuentro ideal para festejar el reciente bicampeonato. Además, la presencia de Eduardo Domínguez. Y, no menos importante, una fecha para hacer caja en época de vacas flacas.

LEA TAMBIÉN

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Deportes

2025: El año que entró por el aro

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Política y Economía
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud
Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta
El fracaso de las dirigencias políticas
La Ciudad
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla