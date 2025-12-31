El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

En Estudiantes saben que la temporada que se viene será larga y plagada de partidos, por torneos, copas y la Libertadores. Incluso muchos viajes. Por eso una de las decisiones institucionales es darles rodaje a los jugadores juveniles que hay en el plantel y en el equipo de Reserva.

Entonces, enterados que la organización de la Copa Argentina dispuso que tenga que debutar en la competencia el lunes 19 de enero, una de las posibilidades es que ante Ituzaingó puedan mecharse a varios futbolistas que durante el año no tendrán tantas oportunidades. Está claro que la Copa Argentina no será, de arranque, un torneo al que se le preste mucha atención.

El partido fue programado solo 10 días después del inicio de la pretemporada y cuando el Pincha fue el equipo que terminó más tarde la competencia, ya que jugó el Trofeo de Campeones del 20 de diciembre ante Platense. El Calamar, al menos, tuvo un receso y sus jugadores pudieron descansar entre mediados de noviembre a principios de diciembre.

Pero además de encenderle la alarma de la superposición de competencias y que los jugadores más jóvenes podrían asomar en la Copa Argentina, el partido ante Ituzaingó del lunes 19 de enero le hace poner en duda la realización de la Noche del León, programada para el sábado 17 y con la participación del equipo campeón, con Eduardo Domínguez a la cabeza y la presencia de Racing de Montevideo. En principio se podría suspender o bien se realizará en otro formato: podría ser una feria gastronómica, shows en vivos y hasta una idea de realizar un torneo de penales en el estadio con la presencia de jugadores. Todo a resolver en pocos días.

Históricamente la Noche del León fue una fecha ideal para reunir a la familia pincharrata, presentar refuerzos y nuevos modelos de camisetas. En este caso era el encuentro ideal para festejar el reciente bicampeonato. Además, la presencia de Eduardo Domínguez. Y, no menos importante, una fecha para hacer caja en época de vacas flacas.