La Ciudad |Durante la mañana, en constitución

El tren, complicado por problemas eléctricos

El tren, complicado por problemas eléctricos
20 de Septiembre de 2025 | 03:04
Tras los recientes cortes programados por obras en el tramo platense, la Línea Roca volvió a generar dolores de cabeza a miles de usuarios. Desde las primeras horas de este viernes, los pasajeros que se dirigían de La Plata sufrieron importantes demoras debido a fallas eléctricas en Constitución.

Los problemas, que afectaron a todos los ramales, comenzaron pasadas las 8.20. Según informaciones de Trenes Argentinos, la avería fue subsanada a media mañana, aunque las demoras persistieron. Fue poco antes del mediodía cuando, tras una mejora paulatina en el servicio, se reportó que los trenes volvían a circular.

Este nuevo inconveniente generó malestar entre los usuarios, que ya venían experimentando interrupciones debido a trabajos en las vías.

En agosto, el tren llegó hasta Tolosa. En tanto, el pasado fin de semana, el servicio entre La Plata y Constitución había operado con un cronograma reducido y limitado hasta Villa Elisa debido a obras de mejora en las vías.

Estas interrupciones recurrentes generan frustración entre los usuarios, que dependen del servicio para sus traslados diarios y ven afectada su rutina por las constantes complicaciones.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

