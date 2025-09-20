El tren, complicado por problemas eléctricos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras los recientes cortes programados por obras en el tramo platense, la Línea Roca volvió a generar dolores de cabeza a miles de usuarios. Desde las primeras horas de este viernes, los pasajeros que se dirigían de La Plata sufrieron importantes demoras debido a fallas eléctricas en Constitución.
Los problemas, que afectaron a todos los ramales, comenzaron pasadas las 8.20. Según informaciones de Trenes Argentinos, la avería fue subsanada a media mañana, aunque las demoras persistieron. Fue poco antes del mediodía cuando, tras una mejora paulatina en el servicio, se reportó que los trenes volvían a circular.
Este nuevo inconveniente generó malestar entre los usuarios, que ya venían experimentando interrupciones debido a trabajos en las vías.
En agosto, el tren llegó hasta Tolosa. En tanto, el pasado fin de semana, el servicio entre La Plata y Constitución había operado con un cronograma reducido y limitado hasta Villa Elisa debido a obras de mejora en las vías.
Estas interrupciones recurrentes generan frustración entre los usuarios, que dependen del servicio para sus traslados diarios y ven afectada su rutina por las constantes complicaciones.
