Este año la primavera comenzará oficialmente el 22 de septiembre

La primavera se prepara para desplegar su abanico de colores en el hemisferio sur y, con ella, llega una de las citas astronómicas más esperadas del año. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) confirmó que en 2025 el equinoccio de septiembre se producirá en Argentina el lunes 22 a las 15.19 hora oficial.

En tanto que en tiempo universal coordinado (UTC) ocurrirá a las 18.19. Ese preciso instante marca el inicio formal de la estación, cuando los días comienzan a alargarse y las temperaturas templadas ganan terreno.

Aunque el 21 de septiembre se celebra tradicionalmente el Día de la Primavera y del Estudiante, la fecha real varía año a año. La razón se encuentra en la diferencia entre el año trópico, de 365,2422 días, y el calendario gregoriano, de 365,2425.

Esa fracción mínima provoca un corrimiento progresivo que, con el tiempo, puede ubicar el equinoccio el 22 o incluso el 23 de septiembre. De hecho, según el SHN, recién tras un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a coincidir exactamente con los mismos días.

La palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. El fenómeno ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el Ecuador.

En ese momento el planeta se encuentra alineado de tal forma que la duración del día y la noche es casi idéntica en todo el globo, alrededor de 12 horas para cada uno. La inclinación del eje terrestre, de unos 23,5 grados, explica este equilibrio. En el hemisferio sur, el equinoccio de septiembre anuncia la llegada de la primavera; en el norte, en cambio, inaugura el otoño. A partir de entonces, en Argentina los días se vuelven gradualmente más largos y las noches más cortas, preludio de temperaturas más suaves, brotes verdes y cielos luminosos. Así, mientras la cultura popular festeja el 21, la ciencia recuerda que el verdadero reloj de la naturaleza tiene su propia precisión: el Sol cruzando el Ecuador el 22 de septiembre a las 15.19.