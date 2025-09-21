Una pasta de dientes elaborada con cabello repara naturalmente el esmalte dental

Una pasta de dientes elaborada con cabello podría reparar los dientes dañados y detener las primeras etapas de la caries, según un nuevo estudio. Científicos del King’s College de Londres descubrieron que la keratina, una proteína presente en el cabello, la piel y la lana y que suele usarse en champús reparadores, también puede ayudar a los dientes. “Esto es un punto de inflexión, un avance en la industria al introducir la keratina como un producto real en nuestro uso diario para proteger y sanar el esmalte dental sin siquiera darnos cuenta”, declaró Sherif Elsharkawy, de la Facultad de Odontología del King’s College. “Si tienes una microfisura o un defecto muy pequeño, se cura solo sin que te des cuenta”. Muchos problemas dentales provienen de un esmalte dañado, que no se regenera: una vez que se pierde, desaparece para siempre. Cuando la keratina se mezcla con los minerales de la saliva, produce una capa protectora que imita la estructura y la función del esmalte natural. En la actualidad, se recurre al uso de pastas dentales con flúor y al flúor añadido al agua potable para retardar la erosión del esmalte, pero se ha descubierto que los tratamientos a base de keratina la detienen por completo. El tratamiento podría ser mediante una pasta de dientes de uso diario o como un gel aplicado profesionalmente, similar al esmalte de uñas, en casos más extremos.