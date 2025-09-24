Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales |LADRONES AL ACECHO

De la alegría a la desazón: fue a la cancha y se quedó sin moto

24 de Septiembre de 2025 | 03:29
Edición impresa

Un hincha de Estudiantes salió en la noche del lunes contento por el triunfo de su equipo en UNO ante Defensa y Justicia. Pero a la salida del estadio, lo aguardaba un enorme disgusto que hizo mutar su estado de ánimo a bronca.

Según lo informado por fuentes policiales, el damnificado, de 49 años, denunció en la comisaría novena que a las 18.30 de esa jornada, dejó estacionada en Diagonal 78 entre 2 y 56 a su moto marca Voge, modelo 300 DS, roja y negra.

Sin embargo, cuando regresó al lugar alrededor de las 21, su rodado ya no estaba allí, con la comprensible indignación que le generó esa situación.

La víctima de este ilícito expuso, a su vez, que a su moto le había dejado colocado un traba volante.

Por el momento no hay rastros ni de ese vehículo ni de los responsables de su sustracción.

La Policía aguarda identificar al o los ladrones mediante el aporte de cámaras de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Esquema Ponzi: más denuncias tras una nota de EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Los ladrones que robaron en la casa de Pampita habían entrado “legalmente” al país

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Últimas noticias de Policiales

Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales

En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva

Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita

La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
La Ciudad
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla