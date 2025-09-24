De la alegría a la desazón: fue a la cancha y se quedó sin moto

Un hincha de Estudiantes salió en la noche del lunes contento por el triunfo de su equipo en UNO ante Defensa y Justicia. Pero a la salida del estadio, lo aguardaba un enorme disgusto que hizo mutar su estado de ánimo a bronca.

Según lo informado por fuentes policiales, el damnificado, de 49 años, denunció en la comisaría novena que a las 18.30 de esa jornada, dejó estacionada en Diagonal 78 entre 2 y 56 a su moto marca Voge, modelo 300 DS, roja y negra.

Sin embargo, cuando regresó al lugar alrededor de las 21, su rodado ya no estaba allí, con la comprensible indignación que le generó esa situación.

La víctima de este ilícito expuso, a su vez, que a su moto le había dejado colocado un traba volante.

Por el momento no hay rastros ni de ese vehículo ni de los responsables de su sustracción.

La Policía aguarda identificar al o los ladrones mediante el aporte de cámaras de seguridad.