Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Estruendoso recibimiento afuera, aliento y nerviosismo: el clima copero en UNO

25 de Septiembre de 2025 | 21:46

No fue una noche más en La Plata, está claro. Siempre hablando de fútbol, el clima copero se respiró desde temprano. La fiesta impresionante que se dio en las inmediaciones de 1 y 53 en lo que fue la recepción del micro, tuvo otros matices luego en el comienzo del partido en el transcurrir del mismo.

La salida de los equipos también tuvo ruido y luces por doquier. Desde la zona del Colegio Industrial (detrás del arco de 57) la pirotecnia tuvo su poderío acorde a la instancia. Lógicamente, fuera del recinto de UNO, pero se sintió desde adentro.

Ya comenzado el partido, el clima fue teniendo momentos. De aliento cuando el Pincha se acerca rival y de nerviosismo en cada pérdida de pelota.

Cuando se terminaba el primer tiempo, cayó "desde cielo" el zurdazo de Benedetti. La explosión fue total y la energía cambió totalmente para el comienzo del complemento.

En la media hora inicial del ST se hizo sentir el empuje, porque desde adentro del verde césped había señales.

Los minutos se fueron consumiendo y ya se empezaban a palpitar los penales y el sufrimiento que eso conlleva.

Tras la definición y eliminación, al equipo se lo despidió con aplausos. No avanzó, pero la gente reconoció que estuvo a la altura.

 

 

