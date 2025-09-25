Estudiantes vs Flamengo.- Atacaron a piedrazos uno de los micros del equipo brasileño en su llegada a UNO

En la llegada a UNO, los micros que transportaban la delegación del club brasileño, Flamengo, fueron agredidos con piedras y uno de llos sufrió daños. De casualidad, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Estas imagens são do segundo ônibus da delegação do Flamengo, que tradicionalmente transporta parte da comissão técnica. Na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, o veículo foi atacado com pedradas. Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus. pic.twitter.com/dXz6zlmZIO — Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025

