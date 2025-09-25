Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Estudiantes vs Flamengo.- Atacaron a piedrazos uno de los micros del equipo brasileño en su llegada a UNO

Estudiantes vs Flamengo.- Atacaron a piedrazos uno de los micros del equipo brasileño en su llegada a UNO
25 de Septiembre de 2025 | 20:48

Escuchar esta nota

En la llegada a UNO, los micros que transportaban la delegación del club brasileño, Flamengo, fueron agredidos con piedras y uno de llos sufrió daños. De casualidad, ninguno de los ocupantes resultó herido. 

A través de las redes, el conjunto brasileño expresó: "Estas imágenes son del segundo autobús de la delegación del Flamengo, que tradicionalmente transporta a parte del cuerpo técnico".

"Al llegar al estadio UNO Jorge Luís Hirschi, el vehículo fue atacado con piedras. No hubo heridos y los daños se limitaron a la ventana del autobús", lamentaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes empata sin goles en la vuelta ante Flamengo por los cuartos de la Copa Libertadores

Fotos y video.- Impresionante clima de Copa en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

VIDEO. Cordera, más polémico que nunca: "Barreda simboliza una injusticia"

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
+ Leidas

Estudiantes empata sin goles en la vuelta ante Flamengo por los cuartos de la Copa Libertadores

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes empata sin goles en la vuelta ante Flamengo por los cuartos de la Copa Libertadores

Fotos y video.- Impresionante clima de Copa en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

“Pase lo que pase”: La emotiva carta de un nene pincha a su papá, en la previa de Estudiantes - Flamengo

La Selección tiene confirmados sus rivales para los amistosos previos al Mundial 2026
La Ciudad
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
"Brazilian Day", reprogramado: los motivos y cuándo será la nueva fecha en Plaza Moreno
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y los trenes volverán a funcionar con normalidad en la Región
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
Espectáculos
VIDEO. Cordera, más polémico que nunca: "Barreda simboliza una injusticia"
Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
“Recién salgo de verlo”: el nuevo comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina
Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé
Política y Economía
"No hay ningún programa económico que funcione si el gobierno dice que son ellos o el caos"
Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás
Vialidad: por inacción del Estado, Cristina Kirchner no pagará una demanda de $22.300 millones
"Un negocio muy grande para pocos”: distintos sectores del campo expresaron su malestar por los cupos de exportaciones
El dólar mayorista retrocede y el mercado apuesta a un aluvión de divisas por la liquidación de exportadores
Policiales
Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
VIDEO. Triple femicidio de Florencio Varela: así es por dentro la casa del horror donde hallaron a Morena, Brenda y Lara
Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla