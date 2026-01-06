Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles 

En cada gala de MasterChef Celebrity, la dificultad va aumentando. Ahora, en una nueva noche de eliminación, el jurado les propuso hacer un plato con mollejas. Con mucha incertidumbre, los concursantes fueron al mercado para hacer lo mejor posible, pero uno abandonó el reality.

Así, La Reini, Evangelina Anderson y La Joaqui tuvieron los mejores platos de la noche. "Pusieron todo hoy para demostrarse a ustedes mismas que pueden hacer un plato rico", les dijo Donato de Santis.

Luego, fue el turno del Turco Husaín, que se animó a ponerle queso azul a la molleja, y de Marixa Balli, otra que tuvo un gran desempeño esta noche. Germán Martitegui los felicitó y los invitó a pensar en la final.

Finalmente quedaron Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez. El supuesto "novio" de Evangelina Anderson logró quedarse en la competencia, luego de haber arriesgado demasiado con su plato de mollejas. "A partir de ahora no experimento más, todo fuerte al medio", aseguró él.

Allí, Sofi Martínez hizo una picada. Los jurados le dijeron que a su molleja le faltaba cocción, le criticaron la presentación por tener demasiados recipientes y le reprocharon que tanto el kétchup como la aceitunas estaban sacadas directo del plato. En cuanto a Miguel Ángel Rodríguez, su mayor crítica fue que el arroz estaba crudo.

Entonces, la decisión final del jurado fue que Sofía Martínez sea la eliminada. "Nos pone muy felices, entraste y te empezaste a copar un montón. Nos diste unos platazos increíbles", le dijo Damián Betular. "Las primeras semanas pensé que te estabas por ir todo el tiempo. Semana a semana, te fuiste ganando tu lugar", agregó Martitegui.

"Fue un aprendizaje constante. En mi caso, fue todo ganancia, gracias a toda la producción, sobre todo porque te apoyan mucho. Le quiero agradecer a mis compañeros, fue un viaje de egresados estar con ellos y conocí personas increíbles", expresó Sofi Martínez, entre lágrimas.

Después de la eliminación de Sofi Martínez, los participantes continuarán una semana más normal de concurso. Yanina Latorre hará su debut, reemplazando a Maxi López. Luego de la próxima gala de eliminación, comenzará el repechaje.

Pero, atención: el desafío para regresar a MasterChef Celebrity ya se grabó. Se supo que ni Eugenia Tobal ni Valentina Cervantes ni el Roña Castro quisieron volver al concurso. Esta semana, comenzó el rodaje con la reincorporación de Maxi López y de los reingresados por el repechaje.