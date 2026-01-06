“Ella dejó al marido”: el escandaloso romance de Ciro Martínez con su bajista

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Un romance bomba acaparó la atención de la farándula vernácula, especialmente porque involucra a Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos, quien estaría manteniendo un escandaloso romance con su bajista. “La mantiene oculta y ahora les voy a explicar por qué”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias, quien dio detalles del amorío.
“Él está saliendo con su bajista. Se llama Luciana Valdés, tiene 35 años, y es conocida como Luli Bass”, contó la periodista y luego, sumó detalles de una controversia: “Ella estaba casada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Y ella se enamora. Y deja su marido y hoy están en pareja (...) Hace un año que están juntos. Ella tiene dos hijos y estaba casada con un baterista, el de Los Ratones Paranoicos, Ever”.
Para cerrar, la periodista confirmó que había hablado con el ex de Luli y que le confirmó que no hay conflicto entre ellos.
