Millonaria deuda de Mickey Rourke: lanzó una colecta para salvar su casa

VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial
Sin dudas, Mickey Rourke supo conquistar el mundo en los años 80, pero hoy atraviesa un presente que jamás se hubiera imaginado.
Según reportaron medios internacionales como People y TMZ, el actor de 73 años está enfrentando un proceso de desalojo de su casa en Los Ángeles luego de acumular una deuda de casi 60.000 dólares en meses de alquiler impagos.
Ante la desesperación de quedar en la calle, Rourke tomó una drástica decisión que sorprendió a todos: autorizó a su equipo de confianza a lanzar una campaña de recaudación de fondos en una plataforma.
Así, bajo el lema "Ayudemos a Mickey a quedarse en su casa", el protagonista de Nueve semanas y media les pide a sus seguidores una contribución económica para saldar lo que debe y evitar de ese modo que, el dueño de la propiedad ejecute la orden de salida inmediata.
La situación es crítica y las imágenes que circulan en portales como Page Six muestran a un Mickey muy desmejorado, lejos del brillo de las alfombras rojas.
Por otra parte, el entorno del actor asegura que está viviendo "al día" y que los trabajos que consiguió últimamente en el cine independiente no fueron suficientes para mantener su estilo de vida.
Mickey Rourke no siempre estuvo en las sombras; hubo un tiempo en que fue el hombre más deseado y mejor pago de la industria. Sin embargo, su carácter explosivo y una serie de malas decisiones lo llevaron a abandonar la actuación en su mejor momento.
Aunque tuvo un regreso triunfal y una nominación al Oscar con El luchador en 2008, el actor confesó en varias entrevistas que dilapidó su fortuna en excesos.
Del cielo al infierno. De ser comparado con Marlon Brando a pedir ayuda en las redes sociales para no ser desalojado.
