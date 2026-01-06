Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
La seguidilla de robos que afecta a clubes infantiles de fútbol de nuestra ciudad –la mayoría de ellos muy humildes, pero que cumplen funciones sociales de relevancia- debiera movilizar a las autoridades policiales para que pongan su foco en estas instituciones, redoblen sus custodias y realicen las tareas de inteligencia necesarias para frenar esta modalidad tan dañina.
La ola de inseguridad se ensañó esta vez con el club Banda Roja, ubicado en 155 entre 41 y 42, en cuya sede ingresaron desconocidos y saquearon las instalaciones hasta provocar graves daños.
Roturas en aberturas y mobiliario, faltante de elementos esenciales como una cocina industrial, garrafas, ollas, mercadería comestible, una bolsa con quince pelotas de fútbol, pavas, una parrilla y dos redes de contención, formaron parte de las pérdidas.
Desde la entidad remarcaron que todos los martes y viernes el club funciona como comedor infantil, por lo que el robo afectó en forma directa a los chicos y familias que asisten al lugar.
Hace dos días había ocurrido un episodio parecido en el club de fútbol infantil “Nuestra Señora de Luján”, ubicado en 522 entre 20 y 21, en lo que resulta ser una suerte de serie indefinida de hechos similares contra este tipo de instituciones.
En fecha también reciente directivos del club San Martín de Tolosa, de 520 y 133, denunciaron primero el despojo de las conexiones eléctricas del predio en donde juegan los chicos y pocos días después el de otras instalaciones del sistema de iluminación, en una secuencia que lo convirtió en el quinto robo sufrido por el club a lo largo de 2025.
Los clubes infantiles y todas las entidades barriales no merecen ni deben encontrarse indefensas frente a una ola de robos que aparece como imparable. Se sabe que, pese a las serias dificultades económicas que deben superar, estas entidades se esfuerzan por crecer y siempre tienen previsto habilitar nuevos servicios para atender a los respectivos vecindarios. De allí que resulte irritante que sean despojados quienes –con tanto esfuerzo- ofrecen servicios esenciales a la comunidad.
Si bien es cierto que la sociedad toda se encuentra acosada por el flagelo de la inseguridad, existen aspectos que las autoridades debieran contemplar. El primero de ellos, acaso, consistente en inculcar en la sociedad principios de respeto a la tarea que despliegan las entidades de bien público, como lo son en estos casos los clubes infantiles que contienen a tantos chicos. En este sentido le cabe una primera responsabilidad a las autoridades municipales y también a las educativas.
El segundo y tan importante como el anterior tiene que ver con la actividad policial preventiva, que debiera verse reflejada en un aumento de los patrullajes y en las mínimas tareas de inteligencia barrial que tendría que realizar para poder identificar y detener a los autores de esta suerte de epidemia delictiva.
