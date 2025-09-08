Otro robo recrudece la delincuencia en Los Hornos

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Un nuevo hecho delictivo volvió a sacudir a vecinos de Los Hornos. Ayer, alrededor de las 18.30 horas, un hombre se encontró con que su propiedad había sido violentada y sufrió el robo de varios elementos de valor. Según revelaron voceros policiales, el hecho tuvo lugar en un domicilio de 139 y 76, y fue advertido por un vecino del propietario damnificado. “La puerta está abierta”, le avisaron.
Al regresar, el damnificado constató la sustracción de varios objetos: una bicicleta marca Fire Bird, rodado 29, de color negro con detalles rojos; una máquina de cortar pasto (desmalezadora) de color naranja, marca Still; una amoladora grande y una circular.
Según el parte policial, la zona donde ocurrió el hecho cuenta con cámaras de seguridad, pertenecientes a un vecino que podría haber registrado el ingreso de los ladrones. Sin embargo, hasta el momento no se identificaron a los responsables de este nuevo golpe en Los Hornos.
