“Corré o te mato”: feroz ataque de motochorros

Un vecino de Tolosa se convirtió en las últimas horas en víctima de un asalto a mano armada cuando se dirigía en moto hacia un almacén de su barrio. El hecho ocurrió en calle 27 entre 526 y 527, cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta de alta cilindrada comenzaron a seguirlo hasta que lo interceptaron en inmediaciones de calle 29.

Según relató la víctima, uno de los asaltantes lo apuntó con un arma de fuego y lo amenazó con la frase. “Quedate quieto o te mato”, le dijeron los asaltantes, según pudo saber este diario. Acto seguido, lo obligaron a tirarse al piso, le sustrajeron la motocicleta y un teléfono celular.

Finalmente, antes de escapar le advirtieron: “Corré o te mato”.

Aterrorizado y bajo amenaza de muerte, el hombre alcanzó a suplicar que no le dispararan porque tenía un hijo. Luego corrió en dirección a calle 28 para ponerse a salvo, mientras los delincuentes huían sin dejar rastros.

La causa fue caratulada como robo calificado agravado mediante el uso de arma de fuego.

Para los investigadores se trató de un asalto ejecutado por delincuentes que actuaron con rapidez y coordinación en plena vía pública y que emplearon la modalidad de la “cacería” como se le suele denominar al mecanismo que están poniendo en práctica los motochorros de salir a recorrer las calles de la ciudad en busca de una víctima.