Roma-Sassuolo y Como-Bologna, por la fecha 20 de la Serie A de Italia

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Con cuatro partidos, comenzará a jugarse hoy la 20º fecha de la Serie A de Italia. Los dos cruces más destacados serán Roma recibiendo a Sassuolo, en el Olímpico (14) y Como, en zona de copas, ante Bologna (11). La jornada en Italia se cierra con otros dos encuentros: A las 11, Udinese, que deambula por la mitad de la tabla, espera por el modesto Pisa, que marcha último. Y desde las 16:45, Atalanta enfrenta en Bérgamo a Torino, en un partido entre dos equipos necesitados.
