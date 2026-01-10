Scaloni blanqueó su encuentro con Messi

Lionel Scaloni concedió su primera entrevista en lo que va del año y, entre otras cosas, blanqueó su encuentro con el capitán y emblema de la Selección, Lionel Messi.

El entrenador del equipo campeón del mundo se refirió a la reunión que tuvo con el diez, a seis meses de iniciar la defensa del título en el Mundial.

“No hablé sólo con Messi, tengo intención de hacerlo con la mayoría porque estamos a seis meses y está bueno decirles qué falta y qué no. De Leo estoy al lado de su casa así que no era muy difícil encontrarse”, expresó Scaloni en AFA Estudio.

“Las fotos me delataron un poquito, me fui a comer un alfajor y a tomar un café”, blanqueó el técnico de la Selección.

“Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca y que es un competidor nato, quiere ganar y estar siempre. Eso es importanísimo sobre todo para los compañeros, que ven al capitán de esa manera. Él quiere jugar sea donde sea y es un legado que los que están atrás lo tienen que tomar”, agregó el oriundo de Pujato.

“No hablamos del Mundial, falta para eso, no hay que agobiarlo, hay que dejarlo tranquilo y que tome la decisión que tenga que tomar. Del Mundial, ya se verá, no hablamos de eso”, cerró Scaloni.

El entrenador de Argentina busca mantener la ambición maxima del equipo a seis meses del comienzo de la defensa del título en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Leo sabe que lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Pero no hay que apresurarlo. El conoce sus tiempos. Como lo declaró en algún momento, lo irá viendo en el día a día. Todavía faltan un par de meses para defender el título, y me parece que será el propio Messi el que tome la decisión de jugarlo o no”.

ANALIZÓ LOS tres RIVALES de la fase de grupos

En sus primeras declaraciones de 2026, Scaloni, luego de “blanquear” su encuentro con el mejor jugador del mundo, también brindó detalles de lols tres rivales que tendrá por delante la Scaloneta, en la fase de grupos del próximo Mundial.

“Argelia estamos viendo que es un rival a temer, con un gran entrenador, que sabe lo que busca con el grupo. Lo de Jordania, que a priori era el que menos conocíamos, también hizo una gran Copa y hay que enfrentarlo con la responsabilidad que ello implica. Por eso llegaron a la Copa del Mundo. Y Austria ganó su clasificación, y además, cuenta con un entrenador que sale a presionar muy alto y que busca el error ajeno para hacerse de la pelota. No hay nada por descontado, va a ser duro en la fase de grupos y ni hablar después. Además, el calor va a jugar un papel fundamental, porque habrá partidos en los que debemos jugar con altas temperaturas”.

Más adelante, el entrenador nacional trazó un balance de lo que puede ser la fase de grupos, donde cada equipo se juega gran parte de la clasificación. Y qué piensa sobre el sorteo.

“Para mí es un grupo difícil, sin dudas. Y si pasamos, el cruce lo es todavía más. No estoy tan convencido de que hayamos tenido suerte. Para Nada. Nos tocó eso y hay que asimilarlo, el Mundial tiene esas cosas”.

feliz por la recuperación de lisandro martínez

Lionel Scaloni también se mostró contento por la recuperación de Lisandro Martínez, que ya está jugando en buen nivel en Manchester United.

“La vuelta de Lisandro está buena para a nosotros, siempre aportó lo necesario, es un gran jugador y está volviendo a un buen nivel. Eso es lo que nos pone contentos”.

Y agregó: “Del resto vamos analizando y mirando. El tema es que tienen que estar bien cerca de los partidos. Lo trascendental será a partir de marzo, desde ahí necesitamos que estén bien. Necesitamos que lleguen en las mejores condiciones posibles. Sabemos que no van a llegar al 100, pero esperemos que lo más cercano a eso”, profundizó en AFA Estudio.

Sobre el grupo que finalmente viajará, Scaloni señaló que “manejamos una lista de más de 50 futbolistas con nivel parejo y dentro de eso pueden estar todos. Estamos alerta a lesiones, o bajo rendimiento, y en eso somos inflexibles, con todo el dolor del alma, no tenemos dudas. No descartaría a ninguno de los que hemos convocado”.

Es cierto que la mayoría repetirán la experiencia de Qatar 2022, y en tal sentido el entrenador argentino sostuvo que “están en una edad ideal y no nos han dado motivos para cambiar después de ganar el Mundial, estuvieron en gran nivel y volvieron a ganar, que es muy difícil. Llamamos a un montón de futbolistas pero lo que manda es la cancha, no el DNI. Muchos van a repetir porque se lo han ganado y tienen derecho a defenderlo”.

“Nos tocaron tres rivales difíciles. Hay que jugar con la responsabilidad que ello implica”

“Los que conocemos a Messi sabemos que no se va a relajar y que es un competidor nato”