Inter y Napoli igualaron en un partido intenso

En el Giuseppe Meazza de Milán, Inter igualó 2-2 con Napoli en el duelo destacado de la jornada y se mantiene como único puntero de la Serie A. Lautaro Martínez fue titular en el Neroazzurro, en un partido que juntó a dos de los máximos favoritos para quedarse con el certamen.

En un partido que tuvo fútbol y también momentos de mucha temperatura, el Inter abrió el marcador de la mano de Di Marco en el minuto 9 del primer tiempo. Sin embargo, Napoli se acomodó en el partido y estableció el empate a los 26´, de la mano de McTominay.

En el complemento, Inter aprovechó un penal y gracias al turco Calhanoglu, estampó el 2-1 a los 28 minutos para provocar el delirio de su gente. Sin embargo, no supo sentenciar la historia y ocho minutos más tarde, volvió a aparecer McTominay para poner la cifra definitiva de 2-2.

El Toro Martínez tuvo un correcto partido más allá de no haber podido convertir. Además disputó el encuentro completo, algo que en el último tiempo no se da de manera común.

Por su parte, el escolta Milan, no aprovechó la oportunidad y empató 1-1 con Fiorentina como visitante, para seguir escolta en el torneo. Abrió la cuenta Pietro Comuzzo para el local a los 21 minutos del complemento, mientras que en el final, lo empató Nkunku para el Rossonero. El cuadro violeta continúa en zona de descenso y con el correr de las jornadas, se complica cada vez más. .

Completaron la jornada: Lecce 1 (Stulic) - Parma 2 (Tiago, Pellegrino) y Hellas Verona 0 - Lazio 1 (Nelsson, en contra).

Hoy la fecha 20 continúa con dos encuentros: desde las 14:30, Genoa recibe a Cagliari, mientras que a las 16:45, Juventus hace lo propio ante Cremonese. Ambos encuentros van a ser televisados por ESPN.

De esta manera, Inter lidera el torneo con 43 puntos, seguido de Milan con 40, Napoli y Roma con 39, Juventus 36 y Como 34, entre las principales posiciones.