Huracán se despachó con una goleada ante Cerro

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Huracán comenzó el 2026 de la mejor manera, ya que goleó 4-0 a Cerro Porteño en su primer amistoso oficial del año. El equipo dirigido por Diego Martínez fue una tromba y a pura efectividad, se lució ante uno de los equipos más grandes de Paraguay gracias a los goles del ex Estudiantes, Luciano Giménez, Thaiel Peralta, César Ibáñez y Lautaro Mora.
De esta forma, el Globo comenzó de gran manera su expedición por Uruguay, en el marco de la serie amistoso “Río de la Plata”.
En lo que respecta a la venta de Matko Miljevic, el Globo detalló cómo fue la negociación en sus redes sociales: “Huracán informa que Racing adquirió el 80% de la ficha del mediocampista en la suma de 3.000.000 de dólares netos, pagaderos en 6 cuotas de U$S 500.000”. Además se destacó que el jugador se quedó con un 20% de los derechos económicos.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
