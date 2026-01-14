El Rojo va por Saravia y está por vender a Loyola

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Independiente sigue moviéndose en el mercado de pases y apuntó para sumar a Renzo Saravia, el lateral que fue campeón con Racing tiempo atrás. El futbolista de 32 años no renovó su vinculo con el club de Belo Horizonte, el cual venció en el mes de diciembre, y quedó con el pase en su poder. Ante esto, Saravia fue ofrecido a dos clubes más además de Independiente: el Göztepe de Turquía y Belgrano de Córdoba, equipo donde debutó. Hay grandes chances de que la operación se concrete.
Por su parte, Felipe Loyola está cerca de ser vendido al Pisa de Italia, que ofreció 7 millones de euros brutos por el 70% de su ficha, más una opción de compra por el 30% restante valuada en 4,5 millones en la misma moneda. Se últiman detalles, pero está todo dado para que la venta se concrete en las próximas horas.
Por su parte, el Rojo venció ayer a Peñarol por 2-1 en un amistoso disputado en el Campeón del Siglo. Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, marcaron los tantos mientras que descontó Leo Fernández de tiro libre.
