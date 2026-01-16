Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Gobierno evalúa compensaciones a gobernadores aliados que cuestionan puntos de la reforma laboral

Necesitan el respaldo para lograr la aprobación del proyecto en el Senado

El Gobierno evalúa compensaciones a gobernadores aliados que cuestionan puntos de la reforma laboral
16 de Enero de 2026 | 10:14

El Gobierno nacional estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del proyecto de reforma laboral.

Uno de los puntos impositivos que más resistencia encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los gobernadores aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en el Gobierno debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. Será un tema que debatirá esta mañana en la reunión de la mesa política que convocó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.

Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los gobernadores responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias. Se trata de un punto que deberá atenderse ante la mirada atenta del ministro de Economía, Luis Caputo, que dará el presente en el intercambio. 

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el armador Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno.

